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Diana Giraldo, nueva vicepresidenta de talento y cultura de Bancolombia: reemplaza a Enrique González Bacci

La nueva vicepresidenta cuenta con 29 años de trayectoria en Bancolombia y ha trabajado en diferentes áreas relacionadas con la gestión del talento.

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Diana Giraldo, vicepresidenta de Talento y Cultura de Bancolombia.
Diana Giraldo, vicepresidenta de Talento y Cultura de Bancolombia. Foto: Bancolombia.

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La Vicepresidencia de Talento y Cultura de Bancolombia cambiará de mando, Enrique González Bacci dejará la organización después de más de tres décadas de carrera, para darle paso a Diana Giraldo Mejía quien asumirá el cargo.

González Bacci inició su trayectoria en Conavi y posteriormente hizo parte del BIC, hoy Bancolombia. Durante su carrera estuvo al frente de más de 10 negociaciones colectivas y lideró la gestión del talento durante la pandemia, periodo en el que la organización tuvo que adaptar sus formas de trabajo y garantizar la continuidad de los servicios financieros.

En los últimos años, también acompañó la construcción y el fortalecimiento de la cultura de Grupo Cibest en diferentes geografías, en medio de los procesos de transformación de la organización.

Diana Giraldo asumirá la Vicepresidencia de Talento y Cultura

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La nueva vicepresidenta cuenta con 29 años de trayectoria en Bancolombia y ha trabajado en diferentes áreas relacionadas con la gestión del talento, los procesos de selección y desarrollo, y las relaciones sindicales.

Desde su nuevo cargo tendrá tres prioridades: impulsar la transformación del talento mediante la tecnología y la inteligencia artificial, promover nuevas formas de trabajo para acelerar la ejecución de la estrategia y fortalecer la cultura organizacional y el bienestar de los equipos.

El nombramiento también amplía su responsabilidad hacia Grupo Cibest y sus compañías en distintas geografías.

Alejandro Botero, vicepresidente Corporativo de Grupo Cibest, señaló que la transición será un empalme cercano y ordenado, con el propósito de mantener los avances de la organización y preparar al talento para los próximos desafíos.

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