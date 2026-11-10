Hitachi Energy y Rockwell Automation impulsan un enfoque integrado de energía y automatización

El crecimiento de la demanda eléctrica, la expansión de las operaciones industriales y los objetivos de descarbonización están llevando a las empresas a revisar cómo planifican y gestionan la energía que requieren sus procesos. En Colombia, donde el consumo eléctrico ha aumentado un 24 % frente a 2019, sumado a un déficit de energía firme del 8,5 % al 9 % y una reducción del 46 % en las reservas de gas natural, estos desafíos refuerzan la importancia de desarrollar y gestionar la infraestructura eléctrica de manera coordinada con las necesidades de producción.
En este contexto, Hitachi Energy, especializada en electrificación; y Rockwell Automation, especializada en automatización industrial, anunciaron una colaboración centrada en un enfoque integrado conocido como grid-to-process («de la red al proceso»). La propuesta busca coordinar la planificación de la infraestructura eléctrica con los sistemas que gestionan la producción, de modo que las decisiones sobre suministro, consumo y operación industrial se consideren de forma conjunta.
Ante la presión por mitigar riesgos de abastecimiento, optimizar costos operativos y cumplir metas de reducción de emisiones, los sistemas eléctricos y las operaciones fabriles ya no pueden planificarse ni ejecutarse de manera aislada. Las fluctuaciones en la red y la calidad de la energía influyen de forma inmediata en el rendimiento de los equipos, mientras que la demanda de producción determina la planificación y estabilidad de los sistemas eléctricos.
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Al reunir capacidades en conexión a la red, calidad de la energía, gestión energética, protección y control, junto con automatización de procesos y operaciones digitales, la colaboración busca facilitar una planificación más coordinada entre los sistemas eléctricos y productivos. Este enfoque puede contribuir a simplificar la ingeniería, mejorar el trabajo entre disciplinas y apoyar una operación industrial más eficiente.
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Foco en industrias de alto consumo energético
La minería y los metales representan el foco inicial de esta integración, con proyección hacia otras industrias de alta intensidad energética. Ante la demanda de minerales estratégicos indispensables para la transición energética, las compañías de este segmento requieren expandir capacidad bajo condiciones de suministro exigentes. Procesos continuos y de alto consumo —como trituración, molienda, bombeo y transporte de materiales— dependen de un flujo eléctrico estable, donde cualquier perturbación o corte impacta directamente la vida útil de los activos y la rentabilidad del negocio.
“La electrificación está transformando la economía de las operaciones industriales. Las decisiones sobre infraestructura energética influyen cada vez más en la productividad, la sostenibilidad y el crecimiento. A medida que las industrias amplían su capacidad y modernizan sus operaciones, necesitan una mayor coordinación entre los sistemas que alimentan sus instalaciones y los procesos que impulsan la producción. Al aunar las fortalezas de Hitachi Energy y Rockwell Automation, podemos ayudar a nuestros clientes a afrontar esta complejidad, mejorar el rendimiento operativo y respaldar operaciones industriales más eficientes, resilientes y sostenibles”, señaló Marco Berardi, Jefe de Soluciones y Servicios de Calidad de Red y Energía de Hitachi Energy.
“El futuro de la industria estará definido por la eficacia con la que las empresas integren energía y producción. Al combinar el liderazgo de Hitachi Energy en electrificación con la experiencia de Rockwell Automation en automatización y transformación digital, ayudamos a nuestros clientes a diseñar, construir y operar instalaciones más inteligentes, resilientes y sostenibles. Juntos, impulsamos un enfoque integral, desde la red eléctrica hasta el proceso, que mejora el rendimiento, acelera el crecimiento y ayuda a los clientes a poner en marcha nueva capacidad de fabricación de forma más rápida, predecible y a mayor escala”, declaró Brian Holte, vicepresidente de Crecimiento Industrial Global de Rockwell Automation.
Una vez estas soluciones se integran en las instalaciones industriales, la combinación de electrificación, automatización y tecnologías digitales puede facilitar una mayor visibilidad del consumo energético, el desempeño de la producción y la utilización de activos. Este enfoque también busca ofrecer una base escalable para futuras ampliaciones de capacidad, mayores niveles de electrificación y la incorporación de nuevas fuentes de energía.