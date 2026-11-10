GLP gana terreno como alternativa ante los retos de abastecimiento de gas en Colombia

La reducción de la oferta nacional de gas natural está empezando a trasladar sus efectos a uno de los sectores que más depende de este energético: la industria. Las dificultades para conseguir suministro, la necesidad de recurrir a las importaciones y la incertidumbre sobre los precios han llevado a las empresas a buscar alternativas que les permitan mantener sus operaciones y evitar mayores presiones sobre sus costos.
En medio de ese panorama, el gas licuado de petróleo (GLP) cobra mayor relevancia entre las opciones para atender las necesidades energéticas del sector productivo. En entrevista con Valora Analitik, Juan Manuel Morales, gerente general de Empresas Gasco en Colombia, con sus marcas comerciales Unigas y Vidagas, explicó cuáles son los principales desafíos que enfrenta Colombia en materia de suministro, qué papel puede desempeñar el GLP en esta coyuntura y cómo la compañía busca ampliar su propuesta de valor para convertirse en un aliado energético de la industria.
¿Cuál es el panorama actual de Colombia en materia de gas natural y cuáles son los principales retos que enfrenta el país para garantizar el abastecimiento?
El país está enfrentando retos muy importantes en materia energética y el gas natural no es la excepción. La oferta nacional de este combustible viene disminuyendo de manera consistente durante los últimos años, mientras que la demanda está empezando a registrar faltantes y, en este momento, esa situación se está viendo reflejada principalmente en la industria.
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El mercado ha venido trabajando en la búsqueda de alternativas y se han planteado diferentes proyectos de importación que el país necesita para tener una mayor confiabilidad en el suministro, pero todavía están en desarrollo y tardarán tiempo en materializarse.
Llegamos así a una coyuntura retadora, en la que se necesita mucha coordinación. En ese escenario, el GLP es una alternativa y Unigas ha venido trabajando concretamente en construir soluciones energéticas para la industria, precisamente para apoyarla en esta situación.
¿Qué riesgos están enfrentando las industrias que dependen de este energético y qué consecuencias podría tener una interrupción del abastecimiento?
El mayor riesgo es no tener combustible para poder operar. Eso puede significar el cierre de una planta, pérdidas de empleo y de mercado, entre otras consecuencias. Creo que nadie quiere llegar a ese escenario.
Adicionalmente, la coyuntura de precios del gas natural es compleja. Hoy no solamente estamos importando, sino que la guerra en Medio Oriente ha hecho que las compras de gas en el mercado spot tengan precios muy altos.
Pero, independientemente de la discusión sobre el precio, hay un trabajo fundamental que es garantizar un suministro continuo. Por eso, la industria está trabajando en buscar soluciones con diferentes combustibles.
En ese contexto, ¿cómo podría evolucionar la disponibilidad y el precio de este recurso en los próximos años?
Saber cómo se va a comportar el precio es un tema muy difícil de definir. Lo que uno tiene claro en el gas natural, y en algo se puede parecer al mercado del GLP, es que cuando se entra al mercado internacional, hay dos variables fundamentales para trabajar en las negociaciones: el tiempo, es decir, el plazo del contrato, y la cantidad que se va a contratar.
Esos dos elementos son muy relevantes para conseguir la mejor competitividad. Tener un contrato a largo plazo y una cantidad definida permite lograr una mejor negociación. Ahora, respecto a cómo se pueden mover los precios, la verdad es que es difícil saberlo. Es como tratar de predecir si el dólar va a estar el próximo año en $4.000, $5.000 o $3.000.
Todos creemos que puede haber un número, pero depende un poco de lo que pase en el orden mundial. Colombia no es ajena a eso, dado que ya no cuenta con el mismo abastecimiento local.
Lo que sí está claro es que estamos en un escenario de precios que posiblemente no se mantendrá para toda la vida. Sin embargo, hay que protegerse frente a esa situación.
¿Qué variables deberían tener en cuenta las empresas?
Hay señales. En el mercado internacional, los precios se mueven en función de varias variables.
Una de ellas es la época del año. Durante el invierno del hemisferio norte aumenta la demanda de los hogares y, dependiendo de la posición de los inventarios que tenga el mercado, eso puede hacer que los precios suban o bajen.
Otra variable es la guerra. Esta situación ha generado problemas para la salida de barcos y ha afectado una producción que era muy relevante para Medio Oriente. Como esa región se quedó sin parte de esa oferta, está acudiendo al mercado de Estados Unidos. Ese es, además, el mercado natural de Colombia. Entonces, cuando otros compradores llegan a ese mercado, también ponen ofertas para conseguir el gas.
Sin embargo, insisto en que estamos hablando de contratación de corto plazo, es decir, del mercado spot. Pero una variable es si tienes contratos de largo plazo. En el caso de Colombia, uno de los retos que tiene como mercado es que hay que pensar más allá de un año. Hay que pensar en cinco o siete años. Esas variables permiten tener mayor certeza sobre el abastecimiento y conseguir mejores contratos.
No obstante, nunca sabemos si el precio termina siendo caro o barato. Eso nos lo dice el tiempo.
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¿Y ahí tienen incidencia las reservas y los proyectos de exploración?
Absolutamente. Hay proyectos en el país en tres líneas: los yacimientos convencionales, es decir, el sistema actual que se tiene y que hay que seguir desarrollando; los yacimientos costa afuera, en los que se conoce ampliamente que Sirius ha venido avanzando, y los yacimientos no convencionales.
¿Cuál es el tema? El desarrollo de cualquiera de esas iniciativas requiere varias cosas: capital, estabilidad jurídica, incentivos para que se puedan desarrollar y, sobre todo, coordinación institucional. Se necesita que todo lo relacionado con consultas previas, licencias ambientales, permisos y manejo de comunidades avance a una velocidad suficiente para que los proyectos puedan realizarse. Ahí tenemos un reto muy grande porque, por lo menos en la historia reciente, Colombia no se ha caracterizado por eso.
Cada día que nos demoremos en esos procesos será un día más de dificultades de abastecimiento de combustible.
Ahora, hay que reconocer que la entrada del nuevo Gobierno ha cambiado el tono de la conversación. Se han mostrado dispuestos y han estado trabajando en el tema, pero en la práctica llevan tres meses. Los cambios requieren trabajo y tiempo.
Unigas tiene acceso a tres puntos de importación de GLP: Puerto Bahía, Okianus y Plexa Port. ¿Qué representa esa infraestructura para la seguridad del suministro?
Nosotros tomamos la decisión de apostarle a tener una alternativa adicional de suministro. Este fue un esfuerzo que iniciamos hace diez años, no ayer. Colombia empezó a trabajar en cómo importar y nosotros lo hicimos con una primera terminal.
Esa fue la primera posibilidad de tener producto importado y, afortunadamente, tomamos esa decisión. Esto nos ha permitido garantizar el suministro durante mucho tiempo.
Con los años hemos visto que cada vez se requiere más y que hay que seguir robusteciendo el sistema. En esa medida, entró otra alternativa porque consideramos que tener dos opciones de ingreso del producto importado, de tal manera que tuviéramos una garantía adicional.
Teniendo en cuenta todo esto, hemos analizado que Colombia debe entrar en el flujo del mercado global para lograr lo que todos queremos: suficiencia de producto y mejores alternativas de precio y logística.
En el mundo, y eso pasa con cualquier producto, a mayor volumen se pueden conseguir mejores precios o mejores fletes. Un barco transporta una mayor cantidad y, por ende, el costo unitario de la molécula termina siendo más barato.
Por eso, junto con nuestro socio Frontera Energy, hemos venido trabajando en Puerto Bahía en el desarrollo de una terminal de gas refrigerado.
¿En qué consiste ese proyecto y qué representa para la oferta?
El gas refrigerado es un gas que llega a una temperatura muy baja, lo que permite almacenar mucho más producto en un tanque. El esquema de importación actual que tiene Colombia es presurizado, lo que significa que cabe una menor cantidad de gas en el mismo recipiente.
Este proyecto lo hemos venido madurando para que el país pueda acceder a barcos más grandes, como los que salen del Golfo de Estados Unidos, que es el mercado donde más se comercializa este producto, y esperamos que en el futuro eso nos permita tener una mayor competitividad.
Actualmente, todavía tenemos unos costos asociados al producto, pero si pudiéramos contar con esa tecnología y el tanque refrigerado, posiblemente nos ahorraríamos algunos dólares por molécula. Al final, ese ahorro terminaría representando un beneficio para el usuario final.
En síntesis, habilitamos a través de Puerto Bahía un sistema que está arrancando con barcazas y que nos permite recibir el producto e internarlo al territorio nacional.
Entonces, en este momento tenemos la posibilidad de contar con tres opciones para recibir producto importado. Lo vemos como una alternativa para tener mayor certeza sobre el suministro, porque podemos ingresar el producto por cualquiera de esos puntos o recibirlo por dos de ellos al mismo tiempo. Al final, esto significa tener una mayor capacidad de respuesta para atender a los clientes y darles la certeza de que contamos con el producto que necesitan.
Más allá del GLP, ¿Unigas está trabajando en otras alternativas o soluciones energéticas para sus clientes?
Como compañía hemos venido trabajando precisamente en generar valor para nuestros clientes. Ese proceso implica asesorarlos y buscar cómo pueden tener eficiencia energética, que también significa consumir menos.
Hemos venido trabajando en opciones de integración con energía solar, por ejemplo. Además, buscamos alternativas para servirles, no solamente vendiendo productos, sino convirtiéndonos en un partner que les permita tener el diseño de una solución, soporte técnico especializado, suministro y desarrollo.
¿Cuál es el diferencial de Unigas como aliado estratégico de la industria, más allá del suministro de combustible?
Lo que hemos venido trabajando es que nosotros vendemos el combustible, pero lo que buscamos es ser un partner, un aliado energético para la industria.
Queremos que nuestros clientes se concentren en producir y que nosotros trabajemos en garantizarles la energía que necesitan, dándoles acompañamiento técnico especializado, respaldo logístico nacional y soluciones a la medida que respalden su competitividad.
¿Podría mencionar algunos casos concretos en los que las soluciones de Unigas hayan contribuido a mantener la operación y competitividad de las empresas?
Durante el último año hemos venido trabajando con diferentes industrias en el país.
Por ejemplo, hemos apoyado la operación de industrias de bebidas como Bavaria en la zona de Cali o Yumbo. También hemos trabajado con el Grupo Postobón para respaldar diferentes plantas de operación y con el Grupo Corona para atender sus necesidades de suministro.
Hemos seguido atendiendo a nuestros clientes tradicionales del sector agrícola y, en este momento, estamos trabajando en una alternativa para la minería que esperamos entre en operación muy pronto. Estamos haciendo todo lo posible para que eso ocurra durante noviembre o a principios de diciembre.
En general, hemos venido trabajando en todo el espectro de la economía para apoyar a los industriales que necesitan soluciones en este momento.
¿Qué mensaje considera importante destacar sobre el papel del GLP en la coyuntura energética que atraviesa Colombia?
El sector del GLP ha venido haciendo un esfuerzo como industria para atender los requerimientos del mercado. Es un trabajo que se viene desarrollando desde hace unos años y que nos ha permitido apoyar a diferentes sectores para que tengan un combustible disponible.
Creo que el GLP está haciendo la tarea para garantizar el suministro y atender los requerimientos, con una versatilidad que no es nueva. La ventaja del GLP es que se puede mover más fácilmente y, en este momento, hemos encontrado la manera de responder a esas necesidades.
¿Qué es fundamental? Poder tener coordinación, anticiparnos y contar con la capacidad logística para hacer las cosas.
Conozca más información sobre las soluciones energéticas que ofrece Unigas para la industria: https://www.unigas.com.co/contactanos/