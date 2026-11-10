En una decisión histórica para el sector empresarial colombiano, Luz Stella Murgas fue designada como la nueva presidenta de la ANDI, convirtiéndose en la primera mujer en asumir las riendas del gremio productivo más representativo e influyente del país.
Murgas, quien desde 2021 lidera la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), llega a la cúpula de la Asociación Nacional de Empresarios con una destacada trayectoria de más de dos décadas en los sectores empresarial, minero-energético y de regulación económica.
Su elección marca un hito en el avance del liderazgo femenino en los principales centros de toma de decisiones de Colombia, consolidando un perfil reconocido por su rigor técnico, capacidad de interlocución de alto nivel y construcción de consensos entre el sector privado y el Estado.
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«La decisión se tomó luego de que la comisión encargada de la búsqueda y selección presentara a la Junta un informe detallado sobre los candidatos a presidir la ANDI, como resultado de un proceso de evaluación adelantado por las instancias correspondientes de la Asociación y orientado a responder a las necesidades institucionales del empresariado», dijo la agremiación.
Y añadió: «Entre los principales retos del nuevo presidente estará fortalecer la competitividad de Colombia y promover las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la productividad, la inversión y la generación de empleo formal.
Perfil de la nueva presidenta de la ANDI
Luz Stella Murgas es abogada egresada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de la misma institución.
Su trayectoria incluye ocho años en Ecopetrol, donde participó en hitos estructurales como la capitalización y salida al mercado accionario de la petrolera estatal, la adquisición de los activos de BP Exploration Company y el análisis tributario que dio origen a la escisión de Cenit.
Posteriormente, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ejerció como gerente de contratos y vicepresidenta de promoción y asignación de áreas, donde lideró la atracción de capitales internacionales e impulsó esquemas normativos para el desarrollo de operaciones costa afuera (offshore).
Entre 2017 y 2021, como socia y gerente general de Lambda Consultoría, estructuró y dirigió proyectos jurídicos, económicos y socioambientales para iniciativas de gran envergadura en los sectores de infraestructura y minero-energético.
Durante su paso por la presidencia de Naturgas, Murgas consolidó la discusión de la soberanía y la seguridad energética en la agenda pública nacional, priorizando la reducción de la pobreza energética, la competitividad de las tarifas y la transición hacia energías de menores emisiones.
Ese liderazgo gremial cobró proyección global al ser elegida como coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la International Gas Union (IGU) para el periodo 2025-2028 y miembro de su Comité Ejecutivo, siendo la única mujer entre los ocho coordinadores designados en todo el mundo.
Reconocida por Forbes Colombia como una de las 100 Mujeres Poderosas del país, la dirigente vallenata asume ahora la dirección de la ANDI con el desafío de liderar la agenda multisectorial de la industria, el comercio y los servicios, en un contexto clave para la reactivación económica, la certidumbre jurídica y la confianza inversionista.