Luz Stella Murgas, la dirigente gremial que busca ser la primera mujer que preside la ANDI

La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, es una de las candidatas más fuertes para asumir la presidencia de la ANDI tras la renuncia de Bruce Mac Master.
De hecho, su perfil es uno de los cuatro que serán analizados por una comisión de la Asociación Nacional de Empresarios, que tiene la tarea de elegir una lista corta y llevarla a la Junta de la agremiación el próximo 10 de noviembre.
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Trayectoria en el sector público y liderazgo en Naturgas
Murgas, quien busca ser la primera mujer en presidir el gremio más grande de Colombia, es abogada y especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario, con una trayectoria de más de 20 años vinculada a los sectores de energía, gas y minería en Colombia.
Antes de asumir la dirección de Naturgas en agosto de 2021, Murgas trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde coordinó temas de estructuración de contratos de exploración y desarrollo de proyectos energéticos. Asimismo, ejerció la consultoría jurídica para compañías operadoras en materias de regulación y derecho tributario.
Al frente de Naturgas, asumió la representación gremial de 29 empresas que operan en las fases de producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural en el país.
A nivel internacional, fue designada como coordinadora para América Latina y el Caribe de la Unión Internacional del Gas (IGU, por sus siglas en inglés) y nominada a la presidencia global de dicha agremiación técnica para el periodo 2025-2028.
Postura frente al gas natural, tarifas y transición energética
En sus intervenciones públicas, Murgas ha centrado su agenda gremial en la relación entre el abastecimiento de gas y la reducción de la pobreza energética. La dirigente ha señalado que en Colombia 1,6 millones de familias continúan cocinando con leña y carbón, principalmente en zonas rurales.
Según datos presentados por la directiva, el 84 % de los usuarios que consumen gas natural en el país pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2, por lo que ha defendido la necesidad de garantizar la autosuficiencia operativa para no encarecer el costo de los servicios públicos.
Frente al proceso de transición energética, Murgas ha sostenido en diversos foros económicos que el gas natural debe operar como el combustible de respaldo clave en la matriz nacional mientras se consolidan fuentes no convencionales de energía renovable.
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