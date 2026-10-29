Nicolás Uribe, el exdirector de la Cámara de Comercio de Bogotá que busca la presidencia de la ANDI

Nicolás Uribe Rueda, expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, busca convertirse en el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
Uribe es abogado de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana, cursada en España, además de estudios en política internacional y política pública.
Entre 2019 y 2023 presidió la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad desde la que lideró procesos de transformación organizacional, fortalecimiento financiero y modernización de servicios para los empresarios de Bogotá y Cundinamarca.
También fue presidente mundial de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio entre 2022 y 2023, convirtiéndose en el primer americano en más de 70 años en ocupar ese cargo. Durante su trayectoria, integró además la Junta Directiva mundial de la Cámara de Comercio Internacional.
Su experiencia en el sector público incluye el cargo de consejero presidencial para la Juventud entre 2002 y 2004 y su paso por la Cámara de Representantes por Bogotá entre 2006 y 2010.
En el ámbito empresarial, fundó la firma Asuntos Públicos y de Gobierno, especializada en consultoría corporativa, comunicación estratégica y gestión normativa.
Desde 2023 se desempeña como conferencista y consultor en adopción de inteligencia artificial en las organizaciones. Según su perfil profesional, ha realizado más de 300 conferencias y talleres en más de 12 países de Iberoamérica, con énfasis en la incorporación de esta tecnología en las empresas.