Comfama centra esfuerzos en diversificación de ingresos y expansión territorial: multiplicó por seis su presencia regional en Antioquia

Comfama cerró 2025 con ingresos por $3,1 billones, frente a los $0,94 billones registrados en 2015, en medio de una estrategia de diversificación financiera y expansión territorial que le ha permitido ampliar su cobertura a 4,7 millones de personas en Antioquia.
Del total de ingresos del último año, $1,25 billones, equivalentes al 40 %, provinieron de fuentes distintas a los aportes empresariales del 4 %. Estos recursos se multiplicaron casi cuatro veces durante la última década, según las cifras presentadas por la organización.
Actualmente, la caja de compensación cuenta con más de 129.000 empresas y empleadores afiliados, que representan el 85 % del total de las empresas afiliadas al sistema de compensación familiar en Antioquia.
Para David Escobar Arango, director de Comfama, “la confianza de miles de empresas nos ha permitido construir esta red durante más de siete décadas, y esa confianza trae consigo una enorme responsabilidad que tiene que ver con hacer que cada vez más personas, en más lugares de Antioquia, encuentren cerca de ellas las capacidades y oportunidades para vivir mejor”.
Uno de los principales cambios de la última década fue la expansión regional. La presencia de Comfama por fuera del Valle de Aburrá se multiplicó por seis y actualmente incluye cerca de 22.000 empresas y 493.000 personas afiliadas.
Según la organización, si esta operación funcionara como una caja de compensación independiente, ocuparía el puesto 11 entre las 42 cajas del país, de acuerdo con el número de empresas y afiliados.
Como parte de su proceso de expansión territorial, para solo mencionar el año anterior, Comfama abrió tres nuevas sedes; una en Apartadó, otra en Amagá y una más en Rionegro, que se sumaron a su presencia en distintos municipios de Antioquia y el área metropolitana de Medellín.
Crecimiento en salud, empleo y educación
En salud, los afiliados atendidos mediante la alianza entre Comfama y EPS Sura se triplicaron y superan los dos millones. Además, los centros de salud pasaron de 14 a 52 en Antioquia. La Clínica Panamericana, en Urabá, atendió a 292.600 pacientes durante 2025.
Por otra parte, en empleo, las vinculaciones al mercado laboral formal gestionadas por el Servicio de Empleo se multiplicaron por 10. Asimismo, 262.000 personas recibieron subsidios al desempleo por un valor acumulado de $617.300 millones.
Por el lado de educación, las matrículas en cursos y programas de aprendizaje para la vida se triplicaron en 10 años. La oferta incluye al Cesde, con 16.400 estudiantes, y a Cosmo Schools, con más de 6.000 alumnos en 11 colegios.
Finalmente, en vivienda, la organización asignó 37.000 subsidios durante la década, por cerca de $1 billón, mientras que en seguridad alimentaria destinó $10.688 millones al programa Comer es Primero entre 2022 y 2025, iniciativa que ha beneficiado a 29.600 familias junto con otros aliados.
En otra línea, las asistencias a eventos y programas culturales se triplicaron en el mismo periodo de tiempo, mientras que la programación llegó a 45 espacios en Antioquia.
La organización también consolidó una red de 24 parques propios y en alianza, con más de 1.000 hectáreas. Entre los espacios incorporados durante este periodo figuran Cerro Tusa, Biosuroeste, el Humedal La Samaria y el Parque del Bienestar, entre otros.
Comfama indicó que el crecimiento de su operación se apoya en cerca de 9.000 trabajadores vinculados a la organización y sus filiales y, como entidad sin ánimo de lucro, reinvierte los excedentes de su gestión en infraestructura, tecnología y proyectos para ampliar su cobertura. La diversificación de ingresos también ha sido parte de la estrategia para fortalecer su sostenibilidad financiera y responder a las necesidades sociales del departamento.