Grupo Argos recibirá $183.000 millones en dividendos extraordinarios de Odinsa

La Asamblea de Accionistas de Odinsa aprobó una distribución extraordinaria de dividendos por $183.107 millones, equivalentes a $934 por acción. El pago se realizará en dinero y en una sola cuota durante 2026.
Grupo Argos, propietario del 99,9 % de las acciones en circulación de Odinsa, informó que destinará estos recursos a fortalecer su liquidez y evaluar alternativas de asignación de capital, entre ellas la recompra de acciones y nuevas oportunidades de crecimiento.
La distribución se produce después de las operaciones financieras ejecutadas por Odinsa en la concesión vial Pacífico 2 y en Opain, empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
El ingreso de esta liquidez hace parte de ACE 1.0 (Argos Convergence Effort), la hoja de ruta con la que Grupo Argos busca acelerar la generación captura y transferencia de valor, así como contribuir al cierre de la brecha entre el precio de mercado de sus acciones y el valor fundamental de la compañía.
Según la empresa, los dividendos extraordinarios de Odinsa, sumados a los recursos provenientes de la desinversión de los centros comerciales de Pactia, le permitirán asegurar flujos por $440.000 millones durante 2026.
“Con ACE estamos convirtiendo las capacidades de nuestros negocios en mayor generación y transferencia de caja hacia Grupo Argos. Recibiremos cerca de $183.000 millones que asignaremos a las alternativas que ofrezcan mejores retornos para nuestros accionistas, manteniendo la disciplina y la flexibilidad para evaluar readquisiciones, oportunidades de crecimiento y un abanico de alternativas que generan valor”, afirmó Felipe Aristizábal, CFO de Grupo Argos.
Tras la distribución extraordinaria, Odinsa señaló que conservará aproximadamente $1,3 billones en reservas ocasionales para futuras distribuciones.
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