Gobierno financiará estudios de la línea 4 del metro de Bogotá y buscará recursos para corredor Suba-Cota

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que financiará los estudios y diseños de la línea 4 del metro de Bogotá a través del Fondo de Desarrollo Nacional (Fondes) y confirmó nuevas inversiones en movilidad, salud, educación y ambiente.
Durante un encuentro con el alcalde de Bogotá y su gabinete, el mandatario también anunció que buscará gestionar los $450.000 millones necesarios para completar la financiación del corredor Suba-Cota y conseguir recursos para cofinanciar nuevos buses eléctricos para el sistema de transporte público de la capital.
En materia de movilidad, De la Espriella ratificó el compromiso del Gobierno con la extensión de la primera línea del metro hacia el norte, proyecto que contempla tres nuevas estaciones y que se desarrollará en coordinación con el Distrito.
El presidente también destacó las decisiones relacionadas con la ampliación de la autopista Norte, entre las calles 191 y 245, así como el avance de la subestación Norte, que calificó como clave para la seguridad energética de Bogotá y la Sabana.
Anuncios en salud, educación y ambiente
En salud, el Gobierno anunció una inversión de $10.845 millones para dotar el Hospital La Victoria y expresó su respaldo a la recuperación del Hospital San Juan de Dios y al proyecto Bogotá Bio.
En educación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) pondrá su capacidad a disposición del Distrito para certificar a 18.765 personas. Además, el Gobierno revisará la posibilidad de ampliar los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para 2027.
En vivienda, De la Espriella anunció que revisará caso por caso los 570 mejoramientos habitacionales pendientes desde 2023, con el objetivo de buscar soluciones para las familias beneficiarias.
Por otra parte, el mandatario destacó la aprobación de cerca de $146.000 millones del Fondo Verde para el Clima destinados a proteger los páramos y las fuentes hídricas que abastecen a Bogotá y la región. Según indicó, los recursos beneficiarán a más de 10 millones de personas.
Al referirse a la financiación de los principales proyectos de infraestructura de la capital, el presidente aseguró que la Nación no reducirá los recursos destinados a la primera línea del metro ni a la Calle 13.
“Que quede absolutamente claro, no le estamos quitando un solo peso al metro de Bogotá ni a la Calle 13”, afirmó.
De la Espriella explicó que el Presupuesto General de la Nación de 2027 contempla $1,9 billones para la primera línea del metro y que la asignación nacional destinada a Bogotá aumentó cerca de 3%, hasta alcanzar $9,4 billones.
Sobre los desembolsos para el metro, señaló que en enero de 2025 el Gobierno anterior aplazó mediante decreto giros por $770.000 millones, situación que llevó al Distrito a gestionar créditos con la banca multilateral para evitar interrupciones en las obras. Posteriormente, en octubre de ese año, la Nación y el Distrito acordaron reprogramar los aportes de vigencias futuras mediante un otrosí al convenio de cofinanciación.
En cuanto a la Calle 13, el mandatario recordó que el proyecto contempla seis tramos, de los cuales solo se han adjudicado los dos primeros. Según explicó, fue el propio Distrito el que solicitó ajustar el cronograma de los aportes nacionales.
El presidente sostuvo que los recursos para ambas obras están respaldados en los documentos Conpes y los convenios de cofinanciación. “No estamos recortando la inversión para Bogotá, estamos ajustando los giros al cronograma de ejecución”, concluyó.
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