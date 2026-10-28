Industria del carbón espera casi duplicar su producción a 2030 frente a las cifras de 2025

En el marco del Congreso de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), el presidente de la organización, Carlos Cante, señaló que espera que, al finalizar el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en 2030, el sector alcance una producción de 90 millones de toneladas, una cifra cercana a los picos registrados en años anteriores.
Según los datos de la organización, debido a medidas regulatorias y políticas públicas que, a su juicio, no incentivaron el mercado, la producción pasó de 68 millones de toneladas en 2022 a 51 millones de toneladas en 2025.
Cante también hizo referencia al mercado internacional del carbón colombiano. Cabe recordar que, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, se estableció un veto a las exportaciones de carbón a Israel, lo que tuvo un impacto en las ventas de este energético al exterior.
El presidente de Fenalcarbón manifestó que el veto tuvo como consecuencia que Colombia no solo perdiera este mercado, sino que Israel comenzara a cambiar sus fuentes de abastecimiento de carbón por proveedores de países como Sudáfrica.
El directivo añadió que será difícil recuperar las ventas equivalentes a 3,5 millones de toneladas que se exportaban a ese destino, pero señaló que las expectativas del sector apuntan a recuperar un millón de toneladas para 2027.
De otro lado, el carbón es uno de los combustibles que pueden utilizar las plantas térmicas para generar energía eléctrica. Durante el fenómeno de El Niño, disminuye la capacidad de generación hidráulica de Colombia, lo que aumenta la necesidad de contar con una mayor participación de este tipo de plantas en el abastecimiento energético.
Sobre este punto, el dirigente gremial manifestó que, si se incrementa la capacidad de generación térmica a carbón, este combustible podría aportar 30 % de la generación diaria de energía en el país.
Por último, durante la apertura del congreso, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, hizo referencia a los mercados en los que Colombia podría posicionar su carbón. Entre ellos mencionó Asia. Frente a esta posibilidad, Cante aseguró que ese mercado representa el futuro del carbón colombiano y señaló que el país ya tiene presencia en China, Corea del Sur, Japón e India.
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Sin embargo, advirtió que será necesario aumentar la competitividad en los costos de los fletes para competir con el carbón procedente de otros países que abastecen esos mercados.
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