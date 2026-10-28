¿Compraría con inteligencia artificial? Solo el 21 % de los consumidores dejaría que un agente de IA cierre compras sin su aprobación

Los consumidores están dispuestos a que la inteligencia artificial (IA) compare precios y busque productos por ellos, pero la mayoría todavía quiere decidir antes de pagar. Esa es una de las principales conclusiones del Agentic Commerce Report 2026 (Informe sobre comercio agéntico) de la firma Global Payments. El estudio examinó qué tan dispuestas están las personas a dejar en manos de agentes de IA tareas como investigar, seleccionar y comprar productos o servicios.
El llamado comercio agéntico va un paso más allá de usar la inteligencia artificial como buscador. En este modelo, el usuario le pide a una herramienta que encuentre un artículo específico, compare sus precios en distintas tiendas, revise las opiniones de otros compradores y elija la mejor opción. Con autorización expresa del usuario, el agente podría incluso hacer el pago.
Brasil, el termómetro regional
Para muchos el concepto todavía suena futurista, pero el informe muestra que en América Latina crece rápido la disposición a usarlo. En Brasil, el 72 % de los consumidores dice estar dispuesto a comprar a través de agentes de inteligencia artificial. En 2025 la cifra era del 39 %, así que en un año la proporción casi se duplicó.
El dato es relevante para el resto de la región, pues Brasil suele marcar la pauta en la adopción de pagos digitales en América Latina.
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Delegar sí, pero no del todo
El estudio deja claro que estar abierto a comprar con IA no significa entregarle el control total. Entre los encuestados globalmente que están dispuestos a usar estas herramientas:
– El 74 % dejaría que un agente de IA compare precios por su cuenta
– El 69 % confiaría en ella para buscar e investigar productos o servicios
– Solo el 21 % aceptaría que una compra se complete sin ninguna intervención humana
– El 59 % preferiría aprobar cada transacción una por una
En otras palabras, los consumidores ven la inteligencia artificial como un asistente útil para buscar y comparar, que son las etapas que más tiempo consumen. Pero son mucho más cautelosos cuando se trata de mover su dinero.
La seguridad, la principal barrera
Esa cautela tiene una explicación concreta: el 52 % de los encuestados señala la seguridad de los pagos como una de sus principales preocupaciones frente a las compras hechas con inteligencia artificial.
Juan Pablo D’Antiochia, gerente general del negocio Enterprise de Global Payments para América Latina, dijo en una reunión en Bogotá que el reto es que la automatización no le quite el control al usuario.
“Será fundamental combinar la practicidad de la automatización con mecanismos claros de seguridad, transparencia y control. La confianza debe acompañar cada etapa de la transacción”, afirmó.
Esto le plantea preguntas prácticas a la industria: cómo verificar que un agente actúa en nombre de quien dice representar, qué límites de gasto puede tener, cómo se autoriza un pago y quién responde si la herramienta se equivoca en una compra.
¿Qué significa para Colombia?
El informe no trae cifras específicas para Colombia, pero la tendencia abre una conversación para el mercado local. En el país, los pagos digitales avanzan en medio de hábitos de compra muy diversos. El efectivo sigue pesando mucho en los establecimientos físicos, mientras que las billeteras digitales y otros medios electrónicos amplían las opciones de pago.
En ese contexto, comprar con agentes de IA sería un nuevo escalón en el comercio electrónico: pasar de usar herramientas para encontrar información a dejarles parte del proceso de compra.
Para los comercios y los proveedores de pagos, el reto será diseñar experiencias sencillas y seguras. El usuario tendría que entender qué está haciendo la herramienta en cada momento y poder decidir si autoriza o no el pago. Los resultados sugieren que, al menos en el corto plazo, los modelos en los que el cliente aprueba cada transacción serían los mejor recibidos.
Así, el avance del comercio agéntico no dependerá solo de qué tan sofisticada sea la tecnología. Dependerá también de que las personas puedan confiar en las decisiones de la inteligencia artificial sin perder el control sobre su dinero.
El informe completo de Global Payments está en el sitio web de Worldpay: worldpay.com/en/agentic-commerce-report.