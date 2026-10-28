Separación de Argos Latam y Argos Materials se concretaría en 2027; empresa aumentará flota e invertirá en plantas

En diálogo con Valora Analitik, el CEO de Argos Latam, Carlos Yusty, confirmó que la separación de Argos Latam y Argos Materials legalmente se daría el próximo año.
El directivo señaló durante el Congreso de Camacol 2026 que el proceso avanza tras definir las estructuras internas de las dos unidades de negocio anunciadas en abril.
Yusty detalló el estado del proceso corporativo: «Ya nosotros tenemos un organigrama plenamente definido en lo que es Argos Latam, lo mismo ocurre en Argos Materials (…) ahora estamos es en el proceso de la estructuración ya de cómo posiblemente sería la separación ya legal de las dos compañías, es algo que muy posiblemente debería ocurrir en el próximo año».
A nivel de negocio, explicó que Argos Latam busca seguir rentabilizando su presencia en 15 países de la región, mientras que Argos Materials desarrollará su estrategia hacia Estados Unidos.
En el frente nacional, Yusty ratificó el mensaje de Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos: «El momento no es esperar a que la situación fiscal, que todos sabemos que es un reto difícil (…). El momento de invertir es ahora (…), el momento de reactivar los proyectos es el año 2026 o el año 2027».
Inversiones operativas y la separación de Argos Latam y Argos Materials
De otro lado, el CEO de Argos Latam afirmó que atender la reactivación y las zonas afectadas por el terremoto, la compañía aumentará sus compras de equipo de transporte.
«Estamos haciendo una inversión grande en flota de camiones mixer; este año hicimos una, pero el otro año estamos casi que cuadruplicando lo que usualmente hacemos en inversión en camiones mixer», afirmó Yusty, confirmando además inversiones en las plantas de Río Claro y Cartagena.
En materia social, la compañía participa a través de la Fundación Grupo Argos con la campaña Adopta un Hogar, en conjunto con la Fundación Grupo Santo Domingo. El directivo indicó que ya entregaron las primeras tres viviendas y tienen el compromiso de llegar a 1.000 casas, sumando una Gerencia de Reconstrucción para impulsar la producción industrializada de vivienda (cold framing).
Yusty añadió que buscan llevar tecnología a regiones como Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, impulsando la construcción modular desde su planta de Cajicá. Para el ejecutivo, en un entorno de tasas de interés altas, optimizar los tiempos de obra permite atacar el costo de construcción y generar eficiencias en toda la cadena.
En cuanto al comportamiento del mercado, Yusty proyectó que en Colombia el sector «debería estar terminando con un crecimiento entre el 4 % o el 5 %», al tiempo que reportó mejoras tras varios años planos en Panamá y crecimientos en Honduras, República Dominicana y Puerto Rico, respaldados en parte por el aumento en el envío de remesas en dólares.
Frente al mercado bursátil, explicó que la compañía se enfoca en la generación de Ebitda, flujo de caja y la mejora del ROI para cumplir con las metas pactadas con los accionistas.
Según concluyó, la alineación en rentabilidad y crecimiento «debe redundar obviamente en que la acción pues refleje, con base en un mejoramiento en el Ebitda y flujo de caja, el valor en el mercado».
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