Bolsa de Colombia estrena nombre e inicia nueva etapa de cara a la integración con Chile y Perú

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) presentó oficialmente una nueva identidad corporativa y comenzará a operar bajo el nombre de Bolsa de Colombia. Este cambio hace parte de la transformación regional como nuam, el holding que integra los mercados de capitales de Colombia, Chile y Perú.
Según se informó, el cambio de marca también se extiende a las otras dos plazas bursátiles. La Bolsa de Santiago renovó su imagen corporativa, mientras que la Bolsa de Valores de Lima adoptó el nombre de Bolsa de Lima.
Adicionalmente, las tres bolsas compartirán una identidad visual vinculada a nuam.
La renovación se produce en un momento en el que los tres mercados reúnen una capitalización bursátil de US$539.000 millones, más de 428 emisores y 58 intermediarios, según informó la compañía en un comunicado.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Colombia, señaló que el nuevo nombre recoge la trayectoria de la institución y su alcance nacional, construido a partir de la integración de las bolsas que operaban en el país.
“En 1928 nació la Bolsa de Bogotá y, en 2001, la unión de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente dio origen a bvc, consolidando un mercado de alcance nacional”, afirmó Restrepo.
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Así ha evolucionado el mercado de capitales local
La nueva denominación se apoya en los antecedentes de la institución. La Bolsa de Bogotá nació en 1928 y, 73 años después, la integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente dio origen a la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
La ahora Bolsa de Colombia destacó que mantiene el reconocimiento construido entre empresas, inversionistas y participantes del mercado, al tiempo que adopta una identidad alineada con la integración regional de nuam.
Restrepo indicó además que la transformación busca fortalecer el mercado de capitales colombiano para ampliar las alternativas de financiación de las empresas y las oportunidades de inversión para los ciudadanos.
Por su parte, Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam, afirmó que “nuestra mayor fortaleza es la historia y la confianza que cada bolsa ha construido en su país. Hoy, esa trayectoria inspira una visión compartida: trabajar para que nuestros mercados sean más profundos, competitivos y capaces de ofrecer mayores oportunida des a empresas e inversionistas”.
“Estas nuevas identidades hacen visible esa visión, porque no estamos dejando atrás lo que somos, sino proyectando lo que queremos construir juntos”, agregó. La renovación de las marcas acompaña los avances de nuam en la modernización de la infraestructura tecnológica y el desarrollo de iniciativas regionales.