Las principales encuestas dan por descontado un nuevo aumento de las tasas de interés en Colombia en la reunión de la Junta del Banco de la República de este 30 de octubre, en medio de nuevas presiones sobre la inflación.
Una encuesta de ANIF muestra que no habría unanimidad sobre el futuro de la tasa de política monetaria e identifica a los miembros de la Junta que podrían disentir de la mayoría.
De acuerdo con las principales proyecciones, no se descarta que las tasas de interés en Colombia cierren este año en el 13 % y empiecen a bajar en la segunda mitad del año entrante.
Según Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, estos recortes estarían condicionados a que la inflación en el país muestre una tendencia real y constante de desaceleración y comience a converger hacia la meta del emisor, que es del 3 %.
¿Cómo se espera que voten los miembros del BanRep sobre las tasas de interés en Colombia?
Según la encuesta de ANIF, la decisión estaría marcada por el disenso entre los miembros de la Junta. Una votación de 5 a 2 sería la más probable, al concentrar el 63,1 % de las respuestas.
“En detalle, dentro de los 12 analistas (63,2 %) que prevén un aumento de 25pb en la tasa, anticipa mayoritariamente un desacuerdo de 2 de 7 miembros frente a la decisión que ubicaría la tasa de interés en 12,50 %”, se lee en el documento.
Asimismo, ANIF explica que, en el escenario de mantener inalterada la tasa de interés en el 12,25 %, también se prevé que dos miembros de la Junta disientan.
“En el primer escenario, de aumento en la tasa, los miembros con mayor número de menciones en la probabilidad de disentir son César Giraldo (12 menciones) y Laura Moisá (11 menciones), seguidos por Miguel Gómez y Mauricio Villamizar (2 menciones cada uno)”, dice el informe.
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Por su parte, en el escenario de mantener las tasas de interés en Colombia en el nivel actual del 12,25 %, los más mencionados son Mauricio Villamizar (6 menciones) y Bibiana Taboada (3 menciones), seguidos por Laura Moisá y César Giraldo (2 menciones cada uno).