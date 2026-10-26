Colombia ocupó el puesto 37 entre 38 países de la OCDE en el Índice Internacional de Competitividad Tributaria 2026, elaborado por Tax Foundation, con una puntuación de 47,3 puntos.
Aunque mantuvo la misma posición de 2025, el informe advierte que las ediciones no son directamente comparables debido a los cambios metodológicos que se introducen cada año.
El resultado ubica al país como el segundo con el sistema tributario menos competitivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), superado únicamente por Francia, que ocupa el último lugar.
El índice evalúa hasta qué punto los sistemas tributarios de los países favorecen la competitividad y la neutralidad fiscal. Para ello, analiza cinco componentes: impuestos corporativos, impuestos sobre la renta personal, impuestos al consumo, impuestos a la propiedad y reglas tributarias transfronterizas.
Según Tax Foundation, un sistema tributario bien estructurado facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, puede impulsar el crecimiento económico y permite recaudar recursos para financiar las prioridades del Gobierno. En contraste, los esquemas con múltiples gravámenes y bases impositivas reducidas pueden distorsionar las decisiones económicas, elevar los costos y perjudicar la inversión.
Impuesto corporativo y gravámenes a la propiedad: entre las mayores debilidades de Colombia
El desempeño colombiano presenta diferencias importantes según el tipo de impuesto. En renta corporativa, el país se ubicó en el puesto 37, con una tarifa del 35 %, superior al promedio de la OCDE, de 24,2 %.
El informe también cuestiona que Colombia forme parte del grupo de países que aplican un sistema de renta mundial, bajo el cual, en términos generales, las utilidades obtenidas en el exterior por las filiales de empresas nacionales no están exentas de tributación. La exención de dividendos extranjeros está condicionada a un régimen de sociedades holding con requisitos específicos, lo que limita su alcance.
A esto se suma el impuesto a los servicios digitales, que Tax Foundation considera distorsionador porque grava los ingresos y no las utilidades. Esta característica puede afectar especialmente a las compañías con márgenes de rentabilidad reducidos.
En impuestos personales, Colombia alcanzó el puesto 25. Entre los aspectos favorables, el estudio destaca que un trabajador con salario promedio enfrenta la carga tributaria más baja de la OCDE. Sin embargo, la tarifa marginal máxima del 39 % se aplica a ingresos equivalentes a 51,5 veces el salario promedio nacional, el umbral más alto entre los países analizados.
Por su parte, las ganancias de capital y los dividendos tienen tasas relativamente bajas, del 15 % y el 20 %, respectivamente, según las tablas del informe. El estudio también señala que las contribuciones sociales colombianas se clasifican como no estándar, debido a que no pueden atribuirse claramente al empleador o al trabajador.
En materia de consumo, el país obtuvo su mejor resultado relativo, con el puesto 16. La tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA), del 19 %, está cerca del promedio de la OCDE, del 19,4 %, y Colombia no establece un umbral mínimo de registro para este tributo.
No obstante, el informe identifica una debilidad en la base gravable: el IVA cubre cerca del 36 % del consumo final, frente al promedio del 55 % de la organización. Según Tax Foundation, esta diferencia está relacionada con las exenciones, las tarifas reducidas y las brechas en el cumplimiento tributario.
En impuestos a la propiedad, Colombia se ubicó en el puesto 37. El país hace parte del grupo de cuatro miembros de la OCDE que aplican un impuesto al patrimonio neto, junto con Noruega, España y Suiza. El índice también penaliza la presencia de gravámenes sobre las transferencias inmobiliarias, impuestos al capital y el impuesto a las transacciones financieras, al considerar que estos últimos pueden encarecer el capital y desincentivar la inversión.
Finalmente, en reglas tributarias transfronterizas, Colombia ocupó el puesto 35. En este componente inciden negativamente el sistema de renta mundial, las restricciones para acceder a exenciones sobre ingresos procedentes del exterior y el impuesto a los servicios digitales.
Estonia lidera y Francia ocupa el último lugar
Estonia obtuvo el primer puesto entre los 38 países evaluados. Tax Foundation atribuye su resultado a características como la tributación de las utilidades corporativas únicamente cuando se distribuyen, una tarifa fija sobre la renta personal, un impuesto a la propiedad calculado sobre el valor del terreno y un sistema territorial que, con pocas restricciones, exime de impuestos nacionales las ganancias obtenidas en el extranjero por las empresas nacionales.
Francia, en contraste, registró el peor desempeño. El informe señala que su sistema combina elevados impuestos corporativos, múltiples gravámenes sobre la producción y la propiedad, impuestos sobre el patrimonio y las transacciones financieras, además de un IVA que cubre aproximadamente la mitad del consumo final.
En este enlace puede encontrar el informe completo.