Chevron planea invertir más de US$100 millones en Colombia y espera alcanzar 200 estaciones de servicio

Chevron anunció inversiones por más de US$100 millones para los próximos años. La compañía estadounidense, que opera en el país con la marca Texaco, señaló que estos recursos estarían destinados a ampliar la red de distribución en el mercado minorista, optimizar las operaciones de combustibles en diferentes puntos del país y modernizar la infraestructura de almacenamiento.
La compañía también manifestó que contempla inversiones para elevar los estándares operativos e incorporar nuevas tecnologías, además de ampliar su presencia hasta alcanzar 200 estaciones de servicio en mercados priorizados.
Otro de los planes de inversión consiste en optimizar las operaciones de su planta de lubricantes para mantener el abastecimiento en mercados como Colombia, Perú, el Caribe y Centroamérica. Asimismo, se contempla aumentar la capacidad de las terminales de almacenamiento.
“El monto de inversión propuesto se basa en los planes actuales de la compañía y está sujeto a cambios por diversos factores, incluidos aspectos comerciales, operativos y regulatorios aplicables. Para consolidar este crecimiento y seguir dinamizando el sector, resulta fundamental mantener un entorno con estabilidad normativa y condiciones competitivas que respalden la inversión privada de largo plazo”, dijo Alejandro Riveros, gerente de asuntos corporativos de Chevron.
Por su parte, María de los Ángeles Manrique, gerente de ventas de combustibles, añadió que los proyectos se apalancan en inversiones realizadas durante los últimos años, particularmente en la red de estaciones de servicio Texaco y en plantas como las de Yumbo y Buenaventura.
“Celebramos que Chevron–Texaco se suma a Misión Crecer y a nuestro propósito de atraer más inversión y generar más oportunidades laborales en los próximos años. La compañía aumentaría su impacto en el empleo en cerca de 35 % frente al panorama actual”, expresó José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República.
De otro lado, la organización manifestó que es el único distribuidor de la cadena mayorista estadounidense en Colombia y que abastece las necesidades de combustible de 20 millones de vehículos al año, 183 millones de toneladas de carga y 57,5 millones de pasajeros aéreos. También suministra combustible para la generación de energía en zonas no interconectadas al sistema eléctrico nacional.
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La compañía cuenta con terminales de distribución y almacenamiento de combustibles en Medellín, San Andrés, Cartagena, Yumbo, Bogotá y Buenaventura, además de cuatro terminales conjuntas. También tiene operaciones relacionadas con plantas de lubricantes y combustibles de aviación.
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