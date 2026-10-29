Juan Camilo Nariño: experiencia gremial y negociaciones comerciales en la carrera por la ANDI

Juan Camilo Nariño, actual presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), busca llegar a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), gremio en el que ocupó cargos directivos durante ocho años.
Nariño es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. Su trayectoria combina experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en asuntos económicos, regulatorios y de relacionamiento institucional.
Durante su paso por la ANDI, lideró estrategias regulatorias para 28 sectores de la economía y participó en procesos de negociación de alto nivel para Colombia, entre ellos los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Corea del Sur. También fue copresidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico durante la constitución y negociación de este mecanismo de integración regional.
En el sector público, trabajó con la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia y se desempeñó como zar anticorrupción entre 2002 y 2004.
Desde la presidencia de la Asociación Colombiana de Minería, cargo que ocupa actualmente, ha participado en debates regulatorios y judiciales relacionados con el sector minero, incluida la discusión sobre la no deducibilidad de las regalías.
Nariño también integra el Consejo Asesor de ProColombia, el Instituto de Ciencia Política y el Consejo Gremial Nacional. Además, ha participado en juntas directivas de organizaciones como el CESA, Seguros Colmena, Banco Caja Social y la Clínica del Country.