Así es la mega reforma administrativa de Galán con la que se ahorrarían $40.000 millones al año en Bogotá: detalles y tiempos

La administración de Carlos Fernando Galán presentará en febrero de 2027 ante el Concejo de Bogotá el proyecto de reforma administrativa que contempla la fusión de ocho entidades distritales, eliminación de dos y reducción de cargos.
Valora Analitik habló con el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Silva Moyano, quien explicó los alcances de la reforma administrativa que prepara la Alcaldía y que busca optimizar la estructura del Distrito y eliminar duplicidades en las funciones de varias entidades.
La propuesta contempla la integración de entidades a distintas secretarías, la posible liquidación de algunas compañías y la creación del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes en Bogotá.
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De acuerdo con el funcionario, la administración espera que el proyecto sea radicado ante el Concejo en febrero de 2027. Si recibe aprobación, el proceso de transición se desarrollaría durante ese año, con el objetivo de que los cambios estén implementados para el 1 de enero de 2028.
¿Cuándo tiene previsto la Alcaldía presentar la reforma administrativa ante el Concejo de Bogotá?
Esta es una propuesta que venimos trabajando hace varios meses, con más de un año de análisis y estudios rigurosos. Estamos convencidos de que estos procesos de modernización y reestructuración administrativa deben hacerse con la mayor responsabilidad y rigor.
Por eso nos hemos tomado varios meses para analizar e identificar oportunidades. Estamos trabajando fuertemente para poder radicar el proyecto ante el Concejo de Bogotá en febrero de 2027.
El documento que se conoció en estos días es apenas un borrador preliminar. Todavía hace falta una revisión de los secretarios y del Consejo de Gobierno. Después de ese proceso lo llevaremos al Concejo.
¿Cuáles son los principales cambios que plantea la reforma y por qué se tomó la decisión de impulsarla en esta etapa de la administración?
Estos procesos de modernización toman tiempo y hay que hacerlos bien, de manera rigurosa y segura.
Recibimos la instrucción del alcalde de hacer un análisis general de la estructura administrativa del Distrito. Sabemos que desde 2006, cuando se hizo la última gran reforma, se han creado nueve entidades adicionales, pero no se había realizado una revisión para optimizar la estructura administrativa.
Ese fue el esfuerzo que nos pidió el alcalde: revisar dónde había posibles duplicidades de funciones, dónde algunas entidades podían estar haciendo lo mismo o desarrollando actividades similares y dónde podíamos reducir costos administrativos.
Por eso, el borrador de la propuesta contempla la fusión de ocho entidades del Distrito y la eliminación de 53 cargos de libre nombramiento y remoción, principalmente directivos y asesores de alto nivel. Al mismo tiempo, queremos garantizar los derechos de los servidores de carrera administrativa.
¿Cuál es la proyección de ahorro que tendría esta reforma para las finanzas de Bogotá?
Por ahora, queremos alcanzar al menos $40.000 millones de ahorro al año. Puede ser una cifra mayor, pero eso dependerá de la discusión que tengamos con el Concejo y de todo el proceso de transición que debemos adelantar.
Como le decía, llegar a este punto de maduración toma tiempo, pero implementar la reforma también requiere un proceso. Las reformas administrativas no suceden de la noche a la mañana.
Hay procesos contractuales muy complejos que toman tiempo en resolverse y estudios de cargas laborales en cada entidad que también requieren su propio análisis.
Durante todo 2027, si el Concejo aprueba esta propuesta, estaremos adelantando la transición. La idea es dejar todo implementado para que en el presupuesto de 2028 ya se vea reflejado el ahorro operacional.
¿Cómo se desarrollarán esos cambios? ¿Las fusiones serán paulatinas y cuánto tiempo podría tomar completar el proceso?
Hacer bien la tarea puede tomarnos unos 10 meses en muchos casos. Esto es diferente para cada entidad.
Una vez se apruebe el acuerdo en el Concejo de Bogotá, iniciaremos las rutas de fusión correspondientes. A partir de ahí, esperamos que a finales de 2027 hayamos terminado toda la transición, incluyendo la migración de los contratos, la información y el personal de planta.
El objetivo es que el primero de enero de 2028 el próximo alcalde o alcaldesa encuentre una estructura administrativa mucho más eficiente y optimizada.
También dejaremos la invitación al siguiente gobierno para que continúe revisando la estructura del Distrito en función de la optimización y el ahorro de recursos que, no me equivoco al señalar, la ciudadanía está esperando en este momento.
En el borrador también aparecen dos entidades con un futuro distinto: la EGAT y Ágata. ¿Cómo planean adelantar sus procesos de liquidación o posible venta?
Son dos casos distintos. En el caso de la EGAT, es una entidad que fue creada hace varios años y tuvo una transformación durante el gobierno anterior que no dio resultado. Nosotros recibimos el mandato de liquidarla. Poco a poco se ha ido reduciendo y hoy está lista para ser liquidada. Es un proceso diferente al de las fusiones que venimos adelantando, pero necesitamos la autorización del Concejo.
En cuanto a Ágata, es una compañía que fue creada en el gobierno anterior y estamos revisando, como socios de esa empresa, cuál debe ser su futuro.
Creemos que la ruta es fortalecer a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Su presidente, Diego Molano, ha señalado que esta no debe verse solamente como una empresa de telecomunicaciones, sino también como una compañía de tecnología.
En ese sentido, la apuesta del alcalde Galán es fortalecer la ETB y lograr que los esfuerzos que hagamos en transformación digital se desarrollen a través de esta empresa.
Es una conversación distinta a la de las fusiones, porque involucra a los socios de la compañía. Por ahora, como se trata de un documento de trabajo y un borrador, todavía no se ha tomado una decisión en firme sobre Ágata.
¿Cuándo esperan tener listo el documento definitivo de la reforma administrativa?
Yo creería que a finales de este año tendremos un borrador avanzado. Sin embargo, conociendo la dinámica de estos proyectos y el interés que ha despertado la propuesta, es posible que surjan más cambios durante los próximos días.
La última versión la conoceremos solamente el día de la radicación ante el Concejo. Incluso durante la presentación de ponencias y la discusión en la Comisión Primera del Concejo podrían darse nuevos ajustes.
Otro de los cambios que plantea el proyecto es crear el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes en Bogotá. ¿Cómo funcionaría esta entidad y qué necesidad busca atender?
Precisamente queremos darle mayor sostenibilidad al sistema de bibliotecas públicas y más capacidad a las entidades del sector cultura para ejecutar sus proyectos, especialmente los festivales al parque.
La Secretaría de Cultura lleva varios meses trabajando en esta propuesta. Ya tiene el visto bueno de las secretarías de Hacienda, Gobierno y General.
Creemos que este mecanismo nos permitirá cumplir con criterios de eficiencia y, sobre todo, de eficacia en la ejecución de los recursos públicos, particularmente en términos de tiempo y resultados.
¿Eso significa que los recursos para eventos como Rock al Parque podrían ejecutarse a través de este fondo?
Sí, podría ser un vehículo para esa ejecución.