Independencia, capacidad de consenso y confianza inversionista: los tres retos de la nueva presidente de la ANDI

Luz Stella Murgas fue elegida como nueva presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), luego de que Bruce Mac Master renunciara al cargo. Murgas viene de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). Ahora su labor no se limitará a asuntos relacionados con el sector energético, sino que pasa a convertirse en una de las figuras clave en materia económica y social tras su nombramiento como nueva dirigente de la ANDI.
Como presidente de esa organización, Murgas tendrá que mantener interlocución con el Gobierno y participar en los debates sobre toda política económica que tenga impacto sobre los industriales colombianos. Entre ellos está, por ejemplo, la concertación del salario mínimo para 2027. Por ello, entre los directivos consultados de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y de sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los principales retos para Murgas estarán en mantener la independencia gremial, tener capacidad de consenso e incentivar la confianza inversionista.
María Elena Ospina, presidente de Acopi, señaló que el primer reto está en mantener la autonomía gremial. Según manifestó, organizaciones como la ANDI deben tener la capacidad de respaldar las decisiones que beneficien a Colombia, pero también contar con argumentos técnicos cuando otras puedan afectar al sector productivo. Luego afirmó que la seguridad jurídica y la estabilidad empresarial serán fundamentales para recuperar la confianza inversionista, y de esa manera, impulsar el crecimiento económico y generar empleo formal.
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“El tercer reto será avanzar en una agenda de competitividad que responda a las transformaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, la transición energética y las nuevas dinámicas de los mercados internacionales. El cuarto será fortalecer la articulación entre las grandes compañías y las pequeñas y medianas empresas. Colombia necesita desarrollar encadenamientos productivos, ampliar las oportunidades de proveeduría y facilitar el acceso a las pequeñas empresas a nuevos mercados, tecnología y conocimiento”, expresó Ospina.
Adicionalmente, la presidente de Acopi dijo que su gremio está dispuesto a trabajar conjuntamente para impulsar el tejido empresarial. Por su parte, Rodolfo Correa, expresidente del gremio mencionado, aseguró que el principal desafío para Murgas será “defender la libertad de empresa” sin caer en la “confrontación política”.
“Necesitamos una ANDI que dialogue con independencia, impulse la innovación y conecte las grandes empresas con las pequeñas. Colombia necesita menos discurso sobre competitividad y más decisiones que la hagan posible. La próxima presidente no debe limitarse a representar a los empresarios ante el Gobierno. Debe lograr que el empresariado vuelva a ser protagonista de un gran propósito nacional”, dijo el expresidente de Acopi.
Por otro lado, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), enfatizó que uno de los principales retos será mantener la autonomía gremial. Luego indicó que, a pesar de las diferencias en las posturas ideológicas, espera lograr una comunicación con la ANDI sobre asuntos como la actual Ley de Rescate Fiscal.
“Ojalá que pudiéramos tener algún acercamiento, especialmente en lo que significa los impuestos a la comida y a las rentas de trabajo, que sí deben ser considerados como inconvenientes, puesto que eso significa hambre para el pueblo y reducción de los salarios de los trabajadores y de las clases medias”, dijo Arias.
La importancia de la ANDI
Esta organización fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín. Su objetivo es proteger y difundir la libre empresa en Colombia. El gremio reúne a varias de las empresas más importantes del país, entre las que se encuentran compañías de los sectores industrial, agroindustrial, financiero, comercial, de alimentos y de servicios, entre otros. Con la elección de Murgas se hace oficial el nombramiento de la decimosegunda persona en ocupar la presidencia del gremio, y también, de la primera mujer en llegar al cargo.
La ANDI ha estado presente en debates clave del país. Entre ellos están la construcción de consensos sobre el salario mínimo que se hace año a año, los planes de reforma tributaria, los asuntos fiscales y las reformas a la salud. Incluso, sus actividades también están ligadas al seguimiento del mercado automotor en Colombia.
Entre las cámaras y comités sectoriales que hacen parte de la ANDI se encuentran la Cámara de Aseguramiento en Salud, la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo, la Cámara del Sector Gastronómico, Induarroz, Industria Química, Procultivos, la Cámara de Hidrógeno y Gases Renovables, la Cámara de la Industria de Motocicletas, Automotriz, Fedemetal, el Comité de Llantas, Industria Farmacéutica, así como la Cámara Colombiana de Productores de Acero, entre otras.
Para los líderes de Acopi, la importancia de esta organización ha sido tal que trasciende los intereses empresariales, y la convierte en un interlocutor clave entre el sector privado, la sociedad y el Gobierno. Ospina manifestó que durante más de 80 años la ANDI ha contribuido al fortalecimiento del sector productivo, la generación de empleo, la construcción de políticas públicas orientadas al crecimiento económico y la competitividad, junto con la defensa de la libre empresa.
“También debemos reconocer su contribución en materia de sostenibilidad, responsabilidad social e inclusión, demostrando que el desarrollo empresarial debe traducirse en bienestar de los colombianos”, expresó Ospina.
Por la presidencia de este gremio han pasado nombres como Fabio Echeverri Correa, quien estuvo entre 1971 y 1991; Luis Carlos Villegas, quien presidió la organización entre 1996 y 2013, y el economista Bruce Mac Master, quien lo sucedió y permaneció en el cargo desde 2013 hasta 2026.
De esta manera, Murgas pasa de representar a las principales compañías de la industria gasífera, a ocupar una posición desde la que tendrá una mirada horizontal sobre sectores clave de la economía. La presidente de Naturgas recibió las felicitaciones de diferentes círculos políticos y gremiales del país. Incluso, Bruce Mac Master la felicitó por su nombramiento y le deseó éxitos en su gestión.
“El liderazgo de la ANDI debe trascender la defensa de las grandes compañías e integrar a las medianas empresas en un verdadero proyecto de desarrollo. La grandeza de un gremio no se mide por el poder de sus afiliados, sino por su capacidad de transformar el destino de un país”, concluyó Rodolfo Correa.
¿Quién es Luz Stella Murgas?
Desde 2021 ocupó la presidencia de Naturgas. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en derecho tributario de la misma institución. En su trayectoria profesional se cuentan ocho años en Ecopetrol, donde participó en la salida al mercado accionario de la estatal energética, la adquisición de los activos de BP Exploration Company y los procesos que dieron origen a Cenit, empresa filial de Ecopetrol dedicada al transporte de petróleo y gas.
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Posteriormente, trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en la gerencia de contratos y la vicepresidencia de promoción y asignación de áreas. Antes de ser electa presidente de la ANDI, su paso por la presidencia de Naturgas estuvo marcado, durante los últimos años, por la defensa de la producción y explotación de gas, en medio de una compleja coyuntura para este energético en Colombia. Murgas es oriunda del Cesar, más exactamente de Valledupar.