Esto subirían de precio los cigarrillos y vapeadores con propuesta de más impuestos del gobierno De la Espriella

El gobierno De la Espriella quiere crear y ampliar los impuestos que se pagan en Colombia por cigarrillos y vapeadores, como medida para mejorar los ingresos tributarios del país y en el marco de la ley de rescate económico.
De acuerdo con el proyecto, se propone ampliar y ajustar el impuesto al consumo para incluir los productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos e imitadores, e incorporar expresamente los vapeadores y los cigarrillos electrónicos.
El gobierno De la Espriella busca que, para las presentaciones sólidas, se mantenga un componente ad valorem del 10 %, mientras que para las presentaciones líquidas se establezca una tarifa del 30 %. En el componente específico, el gravamen para la presentación sólida comercializada en cajetillas de 20 unidades, o proporcionalmente, aumentaría de $4.924 a $11.200; para las presentaciones sólidas no comercializadas en cajetilla, como la nicotina oral, pasaría de $392 a $891 por gramo; y para las presentaciones líquidas se establecería un impuesto de $2.000 por mililitro.
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“La estructura busca reducir los diferenciales de precios entre productos y evitar incentivos a la sustitución fuertemente motivada por diferencias tributarias, en línea con las recomendaciones del Banco Mundial (2024). Para 2027, se contempla implementar únicamente la mitad de este incremento propuesto en las tarifas del componente específico, con el fin de suavizar el incremento que tendría el precio final al consumidor y facilitar las tareas de control tributario asociadas a este cambio normativo”, dice el documento.
Según el gobierno De la Espriella, las estimaciones utilizadas para el diseño de la medida indican que los nuevos gravámenes incrementarían el precio de los cigarrillos en aproximadamente 47,0 % y el de los vapeadores en 53,0 %.
Lo que se recaudaría por los mayores impuestos a los cigarrillos que quiere el gobierno De la Espriella
De aprobarse esta medida, los precios de los cigarrillos colombianos quedarían en línea con los precios internacionales: 0,8 % por encima del promedio regional y 2,2 % por encima del mundial. Asimismo, se mantendría el mecanismo de actualización anual de las tarifas con base en el IPC más cuatro puntos porcentuales, establecido por la Ley 1819 de 2016.
“Este diseño es consistente con la evidencia internacional que identifica los impuestos y los aumentos de precios como instrumentos costo-efectivos para reducir el consumo de tabaco. La magnitud del ajuste se reflejaría en una reducción estimada del consumo y un aumento en el recaudo tributario”, añade la Ley Rescate.
Ahora bien, en el caso de los cigarrillos, se proyecta pasar de 409 millones de cajetillas de 20 unidades a 274 millones, lo que equivale a una disminución de 32,9 %. En el caso de los vapeadores, el consumo estimado pasaría de 134 millones de mililitros a 69 millones, con una reducción de 47,7 %.
“Estos resultados son consistentes con la evidencia internacional que muestra una respuesta del consumo de tabaco a los aumentos de precios y una mayor sensibilidad entre los jóvenes. La OMS mantiene como referencia que los impuestos representen al menos el 75 % del precio minorista de los cigarrillos para maximizar su efecto sobre el consumo”, dice el gobierno De la Espriella con base en datos de la OMS.
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Finalmente, se estima que, para 2027, habría un recaudo adicional de $627.000 millones, explicado principalmente por un incremento de $493.000 millones en los ingresos asociados a los cigarrillos y de $133.000 millones en los correspondientes a los vapeadores. “En los años subsiguientes se esperaría un recaudo de alrededor de $1,4 billones consistentes con la implementación completa de la nueva tarifa. De esta manera, el rediseño del impuesto busca combinar el efecto sanitario derivado de mayores precios y menores niveles de consumo con un fortalecimiento de los ingresos asociados a estos productos”.