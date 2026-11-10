Celsia informó que su ganancia neta del tercer trimestre de 2026 fue de $28.850 millones, una caída de 64,1 % frente a los $80.276 millones del mismo periodo de 2025.
La ganancia atribuible a la controladora, la porción que le corresponde a los accionistas de Celsia tras descontar la participación de los socios minoritarios en sus filiales, bajó 72,5 % hasta $16.209 millones.
Con esto, la ganancia neta acumulada entre enero y septiembre llegó a $169.780 millones, 43,4 % menos que en los primeros nueve meses del año pasado.
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La compañía atribuyó el resultado al inicio del fenómeno de El Niño, que encareció las compras de energía y de gas para la generación térmica, y a la entrada en vigor, en septiembre, del Estatuto de Desabastecimiento transitorio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Con el estatuto, que rige desde el 6 de septiembre, el precio de bolsa se ubicó en $600 por kilovatio hora, muy por debajo del precio de escasez de $1.433.
Ricardo Sierra, líder de Celsia, afirmó que la medida “afectó a la baja artificialmente el precio de bolsa” y que las térmicas “fueron llamadas a despachar por seguridad por debajo de sus costos de operación”.
Ingresos de Celsia crecieron 24,8 % en el trimestre
Los ingresos ordinarios alcanzaron $1,62 billones, impulsados por las ventas de energía en bolsa y por la comercialización minorista, aunque la compañía aclaró que buena parte del aumento corresponde al traslado de mayores costos de energía, que no generan Ebitda adicional.
El Ebitda fue de unos $293.000 millones, 23 % menos y el margen pasó de 29,4 % a 18,1 %.
La deuda bruta cerró septiembre en $5,29 billones, $657.000 millones menos que hace un año (-11 %). Para reducirla, Celsia negocia entregarle la Central Hidroeléctrica Salvajina a Emcali a cambio de su participación en Celsia Colombia y de la deuda asociada, con cierre estimado para el primer semestre de 2027.
Para todo 2026, la compañía estima una ganancia neta consolidada de aproximadamente $250.000 millones, por debajo de lo previsto a comienzos del año y un Ebitda de $1,4 billones.
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