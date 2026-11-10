Entrevista | Dell Technologies anticipa un cierre positivo de 2026 y mayor demanda en 2027

La demanda de infraestructura tecnológica para inteligencia artificial (IA) se perfila como uno de los motores del negocio de Dell Technologies hacia 2027. La compañía espera mantener el dinamismo de este segmento, mientras las empresas colombianas enfrentan el desafío de modernizar sus sistemas y justificar económicamente las inversiones necesarias para incorporar nuevas herramientas.
Así lo explicó David Hernández, gerente de Dell Technologies para Colombia y Ecuador, quien señaló que las decisiones de inversión tecnológica deben partir de necesidades concretas de las organizaciones y de la posibilidad de obtener retornos medibles en productividad, eficiencia y reducción de costos.
En conversación con Valora Analitik, el ejecutivo abordó las perspectivas del mercado tecnológico, los costos asociados a la inteligencia artificial y la importancia de modernizar la infraestructura empresarial para aprovechar estas herramientas.
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Dell Technologies espera mantener la demanda de infraestructura para IA en 2027
La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales focos de atención para Dell Technologies, particularmente por la demanda de infraestructura necesaria para procesar información y desarrollar aplicaciones empresariales.
Hernández explicó que la compañía espera terminar 2026 con un balance favorable y mantener la dinámica de demanda durante 2027.
«Hoy somos uno de los principales proveedores de infraestructura, justamente para soluciones de inteligencia artificial, basada en el uso de los datos de nuestros clientes», afirmó.
El directivo destacó que el aprovechamiento de la información empresarial, su protección y su utilización para mejorar los procesos de negocio forman parte de las oportunidades que identifica la compañía.
En cuanto a las perspectivas para el próximo año, señaló que esperan que la demanda continúe creciendo, aunque no entregó proyecciones porcentuales específicas para Colombia o Ecuador.
El ejecutivo también hizo referencia a una cartera de pedidos de servidores, cuyo valor exacto está pendiente de confirmación, como parte de su explicación sobre las expectativas de crecimiento de la compañía.
¿En qué están invirtiendo las empresas colombianas?
De acuerdo con Hernández, las organizaciones colombianas reconocen que la tecnología es un componente necesario para mantener sus operaciones, desarrollar nuevos negocios y fortalecer su competitividad.
Entre las principales oportunidades de inversión identificadas por Dell Technologies se encuentran la renovación de plataformas, la modernización de procesos, el fortalecimiento de la productividad y la ciberseguridad.
«En Colombia vemos diferentes tipos de oportunidad asociados a renovación y modernización de plataformas tecnológicas, uso de tecnología para modernización de sus procesos y desarrollo de la productividad de las empresas», explicó.
La protección de la información también ocupa un lugar relevante en las decisiones empresariales, especialmente a medida que aumenta la digitalización de las operaciones.
Según el directivo, las compañías están destinando recursos a proteger tanto sus propios datos como la información de sus clientes.
Sin embargo, Hernández no precisó cuánto están invirtiendo las empresas colombianas en tecnología ni presentó cifras sobre el crecimiento del mercado local.
Inteligencia artificial: cómo medir la rentabilidad de las inversiones
Uno de los principales desafíos para las empresas que buscan incorporar inteligencia artificial consiste en determinar si los beneficios económicos justifican los recursos destinados a su implementación.
Para Hernández, la decisión no debe comenzar por la selección de una herramienta tecnológica, sino por la identificación de los problemas que afectan el funcionamiento de cada organización.
«Lo que yo particularmente le diría a los empresarios que deben hacer es entender cuáles son sus dolores. Cuantificar el impacto de ese dolor dentro de sus organizaciones, ya sea en términos de tiempo, ineficiencias, desperdicios, impacto económico», sostuvo.
Una vez identificados estos problemas, las empresas pueden evaluar qué tecnologías permiten solucionarlos y establecer indicadores para medir los resultados.
Desde esta perspectiva, la rentabilidad de la inteligencia artificial depende de su capacidad para generar ahorros, reducir ineficiencias y mejorar los procesos de negocio.
El ejecutivo insistió en que la implementación debe estar acompañada de mecanismos que permitan determinar el retorno de la inversión, en lugar de limitarse a incorporar nuevas herramientas.
Esto implica evaluar los costos de adopción frente a los beneficios económicos que puedan obtenerse en las operaciones.
Los costos ocultos de la inteligencia artificial y el papel de la infraestructura
La infraestructura necesaria para operar soluciones de inteligencia artificial representa otro de los factores que deben considerar las organizaciones antes de realizar inversiones.
Hernández explicó que el costo de utilizar estas herramientas no se limita al acceso a una aplicación, pues también involucra recursos de procesamiento, memoria, electricidad y comunicaciones.
Para ilustrarlo, mencionó el costo de los tokens, unidades utilizadas para procesar información en determinados sistemas de inteligencia artificial.
«Detrás de ello hay consumo de cómputo, de memoria, de electricidad, de capacidades de cómputo, de comunicaciones», señaló.
El directivo considera que comprender estos componentes permite a las empresas evaluar de manera más precisa cuánto cuesta implementar y utilizar estas tecnologías.
En ese contexto, destacó la necesidad de modernizar los centros de cómputo y las plataformas empresariales para aprovechar las capacidades de las nuevas herramientas.
«Gran parte del éxito de los proyectos de inversión tecnológica tiene que ver con la modernización de los centros de cómputo, la modernización de la infraestructura», afirmó.
No obstante, la decisión de invertir debe responder a una evaluación económica que permita determinar cuándo es conveniente renovar los sistemas y qué beneficios puede generar esa inversión.
Ciberseguridad y nube híbrida, otras prioridades para las empresas
Además de la inteligencia artificial, Dell Technologies identifica oportunidades en ciberseguridad, dispositivos de cómputo personal y soluciones que permiten integrar diferentes entornos tecnológicos.
Durante el simposio de la compañía, Hernández destacó la importancia de proteger la información empresarial, especialmente cuando los datos se convierten en un recurso esencial para las operaciones.
También abordó la utilización de entornos de nube pública, nube privada e infraestructura instalada en las propias organizaciones, conocida como on-premises.
El objetivo, según explicó, es que las empresas puedan aprovechar las ventajas de cada alternativa y evitar que sus sistemas funcionen de manera aislada.
En Colombia y Ecuador, Dell Technologies acompaña estos procesos mediante equipos locales de ventas, preventa y consultoría, junto con distribuidores y socios de negocio.
Para el ejecutivo, el criterio fundamental sigue siendo que las organizaciones identifiquen sus necesidades operativas antes de comprometer recursos. «Al final, la idea es que con el uso de las mismas no solo puedan estar en mejor comunicación e interacción con sus clientes, sino que además puedan mejorar todos los procesos productivos al interior de sus organizaciones», concluyó.
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