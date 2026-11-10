El crecimiento de la población y la actividad económica en las regiones también aumenta la necesidad de contar con servicios de salud cercanos, especialmente cuando una atención de mayor complejidad puede implicar desplazamientos hacia otros municipios. En el Oriente antioqueño, una nueva inversión busca ampliar la infraestructura hospitalaria y ofrecer más alternativas de atención para sus habitantes.
Se trata de una clínica de mediana complejidad que Comfama construirá y operará en el municipio de El Retiro, Antioquia, mediante una alianza con la Administración Municipal. El proyecto contempla una inversión cercana a $60.000 millones, tendrá alrededor de 7.000 metros cuadrados y una cobertura potencial estimada de 100.000 personas al año.
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La iniciativa busca responder a las necesidades de salud de una zona que ha experimentado crecimiento y requiere ampliar la disponibilidad de servicios hospitalarios. Su desarrollo también representa una nueva apuesta por fortalecer la atención regional y reducir los desplazamientos que deben realizar algunos pacientes para acceder a determinados procedimientos.
La construcción está prevista para comenzar durante el primer semestre de 2027, mientras que la entrada en operación se proyecta para el primer semestre de 2029. La habilitación de los servicios será progresiva.
Así será la clínica que Comfama construirá en El Retiro
El nuevo complejo hospitalario tendrá cerca de 7.000 metros cuadrados y estará ubicado en un terreno de 28.500 metros cuadrados. Su infraestructura contará con servicios de urgencias, cirugía, hospitalización y unidades de cuidado intermedio e intensivo.
También tendrá capacidades de apoyo diagnóstico y terapéutico, laboratorio clínico y servicio farmacéutico. Esto permitirá ofrecer diferentes niveles de atención dentro de una misma institución, de acuerdo con los servicios que se habiliten durante su puesta en funcionamiento.
La inversión de aproximadamente $60.000 millones fue aprobada por el Consejo Directivo de Comfama. La entidad fue seleccionada en el proceso de licitación pública adelantado por la Alcaldía de El Retiro para el diseño, la construcción y la operación de la clínica.
El proceso de contratación fue publicado en la plataforma SECOP a finales de junio de 2026. Posteriormente, la participación de Comfama y el presupuesto previsto para la iniciativa fueron llevados ante su Consejo Directivo, que avaló la decisión.
Gustavo Escobar, responsable de Salud y Cuidado en Comfama, explicó que el propósito es acercar los servicios hospitalarios a las familias de esta zona de Antioquia: “En Comfama creemos que la salud debe estar cada vez más cerca de las personas y de los lugares donde transcurre su vida. La nueva clínica de El Retiro representa una oportunidad para fortalecer, junto con el municipio y los demás actores del sistema, la atención en el Oriente antioqueño. Queremos que más familias encuentren servicios oportunos, de calidad y cerca de sus hogares, evitando desplazamientos innecesarios. Nuestro propósito no es solamente construir infraestructura, sino contribuir a una región que cuida mejor la vida de sus habitantes”, señaló.
La clínica tendrá una cobertura potencial estimada de más de 100.000 personas al año. La oferta prevista incluye urgencias, cirugía, hospitalización y cuidado intermedio e intensivo. A estos servicios se sumarán procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico, laboratorio clínico y servicio farmacéutico.
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El modelo de operación también contempla programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, jornadas comunitarias, formación de líderes locales y trabajo articulado con diferentes actores del territorio.
El nuevo centro hospitalario hará parte de la red de Salud de Comfama, que cuenta actualmente con 52 Centros Integrales de Salud (CIS) distribuidos en 22 municipios: 21 en Antioquia y uno en Montería.
A esta infraestructura se suman la Clínica Panamericana en Urabá y los servicios de telemedicina ofrecidos mediante Hola Doctor. La entidad también reportó que, durante los últimos diez años, su red de salud ha atendido a 12,3 millones de personas en alianza con EPS Sura.