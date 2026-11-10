Grupo Cibest destapa metas para 2027: proyecta acelerar cartera al 10 % y sostener rentabilidad sobre 21 %

Tras concretar la escisión de Nequi y presentar sus balances al tercer trimestre de 2026, las directivas de Grupo Cibest dieron a conocer su guía financiera preliminar para 2027, trazando un escenario de mayor colocación crediticia, expansión de márgenes y estricta disciplina de costos.
El presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, explicó que el grupo mejoró su proyección de crecimiento de cartera para el cierre de 2026 a un rango del 8 % al 9 %, sustentado en la firme demanda por financiación empresarial en Colombia, y anticipó una aceleración hacia el próximo año.
“Para 2027 proyectamos un crecimiento de la cartera ligeramente superior, del 9 % al 10 %, nuevamente liderado por los créditos comerciales en Colombia, siempre y cuando el déficit fiscal se reduzca de manera ordenada y gradual»”, afirmó Juan Carlos Mora.
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A pesar de un contexto macroeconómico desafiante, el conglomerado financiero prevé que su rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se consolide en niveles elevados de entre 21 % y 22 % para ambos ejercicios, con una meta estructural de largo plazo orientada al 20 % una vez desciendan las tasas de interés. Esta solidez operacional refleja los réditos de la reasignación de capital implementada tras la salida de Banistmo y la consolidación de Nequi como entidad independiente.
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Nequi y cartera comercial impulsarán expansión de márgenes
En el frente de intermediación, Mora detalló que el margen neto de interés (NIM) avanzará hacia niveles de entre 7,5 % y 7,7 % en 2027, mientras que el costo de riesgo se situará entre 1,9 % y 2,1 %, reflejando una originación más fuerte y tasas de interés que probablemente se mantendrán altas.
Por su parte, el vicepresidente financiero, Mauricio Botero, precisó durante la sesión de preguntas que las utilidades netas del grupo cerrarían 2026 en torno a los $8,5 billones y repuntarían entre 8 % y 10 % en 2027, situándose en un rango estimado de entre $9,2 y $9,3 billones.
En su exposición corporativa, Botero destacó que la estructura de fondeo del grupo se mantiene resiliente gracias a una base de depósitos a la vista que representa el 57 % del total, otorgando una ventaja competitiva frente a los costos de captación. Asimismo, indicó que el indicador consolidado de eficiencia (*cost-to-income*) mejorará al rango de 46 % a 47 % en 2027, impulsado por iniciativas de productividad y la adopción acelerada de inteligencia artificial.
Respecto a Nequi, que inició esta nueva etapa con una asignación de capital de $600.000 millones y una solvencia del 13 %, Mora descartó una salida a bolsa (IPO) en el corto plazo y proyectó que su aporte al grupo aumentará de forma progresiva.
“Nequi representa hoy alrededor del 2 % de la utilidad neta de Grupo Cibest. Sigue siendo pequeña, pero ganará relevancia y probablemente hacia 2030 representará entre el 8 % y el 10 % de las ganancias del grupo”, puntualizó Mora, destacando que la plataforma alcanzará pronto los 30 millones de usuarios y enfocará su estrategia en profundizar productos de crédito, inversión y depósitos.
En el frente internacional, el directivo reiteró que el foco de expansión continuará en Guatemala y El Salvador con Banco Agrícola y BAM, mientras mantiene una postura de cautela frente a otros mercados.
“Venezuela es un mercado muy importante si evoluciona positivamente. Hoy acompañamos a clientes que exploran posibilidades allí y esperaremos las señales correctas; por ahora lo prudente es esperar y ver cómo evoluciona la situación”, explicó Mora.
Ajuste fiscal, marco macroeconómico y dividendos
La hoja de ruta corporativa de Grupo Cibest para 2027 está fundamentada sobre un marco macroeconómico que prevé una desaceleración del PIB colombiano desde 2,6 % en 2026 hasta 2,4 % el próximo año.
En materia de precios, la entidad asume que la inflación nacional cerrará 2026 en 6,7 % y descenderá hasta 5,5 % a finales de 2027. Bajo esta trayectoria, contempla que la tasa de interés de política monetaria del Banco de la República baje de 12,75 % en 2026 a 11,50 % al término de 2027.
La economista jefe de la entidad, Laura Clavijo, advirtió en la conferencia que para salvaguardar la confianza inversionista el país requerirá un ajuste fiscal cercano a $30 billones (1,4 % del PIB), apalancado en recortes de gasto público y apoyos multilaterales, permitiendo encauzar el déficit del Gobierno Central hacia el 7,9 % del PIB en 2027.
Asimismo, las directivas destacaron las oportunidades asociadas al régimen de incentivos para la inversión privada que cursa en el Congreso, el cual respaldaría una recuperación gradual de la tasa de inversión hacia el 17 % y 18 % del PIB en 2027.
Finalmente, las proyecciones del grupo incorporan un ajuste cambiario en Colombia, estimando que la tasa de cambio finalice 2026 en $3.219 por dólar y repunte hasta los $3.435 hacia el cierre de 2027. En materia de retribución al accionista, Botero confirmó que el grupo prevé distribuir entre el 50 % y 60 % de su utilidad neta mediante dividendos ordinarios con incrementos en términos reales, manteniendo el ratio de doble apalancamiento acotado entre 100 % y 105 %.
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