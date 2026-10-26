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Meta emitirá acciones por US$95.000 millones para financiar su expansión en inteligencia artificial

Nvidia, AMD y Broadcom manifestaron interés en adquirir acciones por hasta US$5.000 millones, según informó la compañía.

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Acción de Meta
Meta planea emisión de acciones para financiar inteligencia artificial. /Imagen: Litecoin

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El gigante tecnológico Meta, matriz de Whatsapp, Instagram y Facebook, anunció una operación para conseguir US$95.000 millones con el fin de financiar sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial (IA) y superinteligencia.

La iniciativa contempla una emisión inicial de acciones por US$35.000 millones y una segunda operación por US$60.000 millones mediante ventas en el mercado.

La compañía informó que Nvidia, AMD y Broadcom ya mostraron interés en adquirir títulos por hasta US$5.000 millones. Los recursos respaldarán proyectos relacionados con su familia de aplicaciones, el agente de inteligencia artificial Muse y el desarrollo de centros de datos.

Meta señaló que financiará sus inversiones con una combinación de flujo de caja operativo, deuda con grado de inversión, asociaciones y capital social. La operación se produce mientras las grandes empresas tecnológicas buscan recursos para ampliar la infraestructura necesaria para desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial.

De acuerdo con información de CNBC, Meta registró ingresos por US$64.600 millones en el tercer trimestre, un crecimiento anual de 26% que superó los US$63.370 millones previstos por los analistas. Sin embargo, los inversionistas centraron su atención en el flujo de caja libre negativo y en el aumento de la previsión de gastos de capital.

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Mark Zuckerberg, CEO de Meta. Foto: Meta.

Meta aumenta su inversión en infraestructura de IA

La compañía prevé destinar entre US$135.000 millones y US$145.000 millones a gastos de capital durante 2026, elevando el límite inferior de su estimación, que anteriormente era de US$130.000 millones, en medio de sus planes para ampliar la capacidad de infraestructura.

Meta también construye cuatro superclústeres, cada uno con una capacidad superior a un gigavatio. Según la empresa, está encaminada a casi duplicar su capacidad total de infraestructura en 2026 frente al año anterior.

El aumento de las inversiones se da en un contexto de mayores necesidades de capital para la industria. Goldman Sachs estima que el gasto de capital relacionado con la inteligencia artificial podría alcanzar US$7,6 billones entre 2026 y 2031, incluidos recursos para computación, centros de datos y energía.

Tras el anuncio de la operación, las acciones de la compañía cayeron 1,6% en las negociaciones de la mañana.

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