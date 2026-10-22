Spotify facturó en tres meses casi el doble del presupuesto anual de Medellín

Escuchar música mientras se trabaja, estudiar con una lista de reproducción o ponerse al día con un pódcast son hábitos que han convertido a Spotify en una de las plataformas de audio más populares del mundo. Detrás de esas actividades cotidianas hay un negocio que continúa creciendo y que mueve miles de millones de euros cada tres meses.
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La compañía presentó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026 con cifras que reflejan la dimensión de su operación: sus ingresos llegaron a 5.000 millones de euros, mientras que su comunidad siguió creciendo tanto entre quienes pagan una suscripción como entre los usuarios que acceden a la plataforma sin costo.
El reporte también mostró avances en rentabilidad y una apuesta por ampliar su oferta más allá de la música, con nuevos mercados para los audiolibros y herramientas dirigidas a creadores de contenido.
Spotify aumentó sus ingresos y su base de usuarios
Entre julio y septiembre de 2026, Spotify registró ingresos por 5.000 millones de euros, un incremento del 16 % frente al mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, el crecimiento fue del 14 %, según el reporte de la compañía.
La plataforma cerró el trimestre con 788 millones de usuarios activos mensuales, un 11 % más que un año atrás. De ese total, 306 millones eran suscriptores Premium, segmento que creció un 9 % interanual.
Estas cifras muestran que el crecimiento de Spotify no depende únicamente de las personas que pagan por el servicio. Su alcance también incluye a quienes utilizan la versión gratuita, que permite a la compañía mantener una audiencia amplia y desarrollar su negocio publicitario.
En materia de rentabilidad, el margen bruto llegó al 33 %, una mejora de 1,36 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2025. Por su parte, el beneficio operativo ascendió a 672 millones de euros.
El desempeño financiero estuvo acompañado por una estrategia para ampliar los contenidos disponibles y ofrecer nuevas alternativas de monetización a músicos, autores y creadores.
Para dimensionar el tamaño de los ingresos trimestrales de la plataforma, basta compararlos con los recursos que administra una de las principales ciudades del país.
Los 5.000 millones de euros facturados por Spotify equivalen aproximadamente a $17,9 billones colombianos, tomando como referencia una tasa de cambio cercana a $3.584 por euro. La cifra representa casi el doble del presupuesto anual de Medellín para 2026.
El Concejo de Medellín aprobó un presupuesto distrital de $12,06 billones para esa vigencia. De ese monto, el 80,8 %, equivalente a $9,75 billones, se destinó a inversión, mientras que el resto se distribuyó entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y establecimientos públicos, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín.
La comparación permite poner en perspectiva la magnitud financiera de una empresa digital global frente a los recursos con los que una ciudad financia servicios, programas sociales, infraestructura y otras necesidades públicas. Se trata, en todo caso, de conceptos distintos: los ingresos de Spotify corresponden a un trimestre, mientras que el presupuesto de Medellín cubre toda una vigencia anual.
Latinoamérica representa una parte importante de la audiencia de Spotify
La región también tiene un peso significativo dentro de la operación de Spotify. Según el informe del tercer trimestre, Latinoamérica representó el 21 % de los usuarios activos mensuales y el 24 % de los suscriptores Premium.
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La diferencia entre ambas participaciones muestra que la región tiene una presencia proporcionalmente mayor dentro de la base de clientes de pago que en el total de usuarios mensuales.
Para la compañía, ampliar la oferta de contenidos y mejorar la experiencia de quienes utilizan la plataforma son parte de su estrategia para mantener el crecimiento. Alex Norström, codirector ejecutivo de Spotify, destacó que la empresa está invirtiendo en oportunidades de expansión mientras sus costos se moderan.
“Este ha sido un trimestre en el que cumplimos lo que dijimos. Hemos construido un negocio sólido que sigue creciendo de forma sostenida, invertimos cuando vemos oportunidades de crecimiento, nuestros costes se están moderando y todavía tenemos mucho recorrido por delante”, afirmó Norström.
Pódcast, audiolibros y nuevas oportunidades para creadores
Spotify también busca fortalecer su posición en formatos distintos a la música. La compañía informó que su catálogo ya supera los ocho millones de títulos de pódcast y que más de 560 millones de usuarios han reproducido algún pódcast en video.
Además, el consumo de pódcast en video aumentó más del 140 % desde el lanzamiento de Spotify Partner Program, una iniciativa que ofrece oportunidades de monetización a los creadores participantes.
En el segmento de los audiolibros, la empresa cuenta con más de 800.000 títulos y anunció que ampliará su disponibilidad a más de 180 mercados antes de finalizar 2026. También llevará Spotify Partner Program a más de 35 mercados nuevos y lanzó Creator Memberships, otra alternativa para que los creadores desarrollen sus comunidades y modelos de negocio.
La estrategia busca que la plataforma no dependa exclusivamente de las reproducciones musicales y pueda atraer a usuarios interesados en diferentes formas de entretenimiento y contenido.
La expansión de la inteligencia artificial es otro de los temas que la dirección de Spotify considera relevante para el futuro del negocio. Gustav Söderström, codirector ejecutivo de la compañía, sostuvo que el entretenimiento tiene características que lo diferencian de otras actividades que pueden automatizarse.
“Spotify está en una de las pocas categorías que realmente pueden prosperar en la era de los agentes de IA”, afirmó Söderström. Según explicó, mientras los agentes pueden ayudar a las personas a resolver tareas que preferirían evitar, el entretenimiento es una actividad que los usuarios buscan disfrutar por sí mismos.
La empresa también destacó su relación económica con la industria musical. Durante 2025 pagó US$11.000 millones a ese sector y, desde su fundación, acumula pagos por US$70.000 millones.
Spotify señaló, además, que su servicio funciona en más de 2.000 dispositivos de más de 200 marcas, una presencia que amplía los espacios desde los que los usuarios pueden acceder a sus contenidos.
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Con más usuarios, ingresos crecientes y una oferta que abarca música, pódcast y audiolibros, la compañía busca consolidar su posición en el mercado global del audio mientras desarrolla nuevas fuentes de crecimiento y remuneración para los creadores.