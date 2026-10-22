EE.UU. revoca visa a Ricardo Roa y otros seis colombianos por estas razones

El Gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visa contra siete ciudadanos colombianos y sus familiares, como parte de una estrategia diplomática para combatir la corrupción y el narcotráfico en América Latina.
La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado y se fundamenta en disposiciones de la legislación migratoria estadounidense relacionadas con la protección de sus intereses de política exterior.
La medida hace parte de una campaña regional que busca impedir que personas involucradas en actividades de corrupción o narcotráfico debiliten a gobiernos elegidos democráticamente. Según el Departamento de Estado, esta iniciativa da continuidad a los compromisos adquiridos durante la Cumbre de Doral, celebrada en marzo, y a la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas, del 22 de septiembre.
¿Quiénes son los colombianos afectados por las restricciones?
La lista divulgada por las autoridades estadounidenses incluye a funcionarios, excongresistas y directivos que han ocupado cargos públicos en Colombia. Los siete ciudadanos señalados son:
- Ricardo Roa Barragán: expresidente de Ecopetrol.
- Yahir Fernando Acuña Cardales: alcalde de Sincelejo.
- Wadith Alberto Manzur Imbett: senador electo y exrepresentante a la Cámara.
- Karen Astrith Manrique Olarte: representante electa a la Cámara.
- Julio Elías Chagui Flórez: exsenador.
- Liliana Esther Bitar Castilla: exsenadora.
- José Ignacio Mesa Betancur: excongresista y exalcalde de Envigado.
El anuncio contempla restricciones migratorias para estas personas y sus familias, de acuerdo con la política estadounidense presentada el 28 de septiembre.
La administración de Donald Trump afirmó que respalda los esfuerzos para reducir la influencia de organizaciones criminales en las instituciones colombianas, incluidos los tribunales, los organismos policiales y el poder legislativo.