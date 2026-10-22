Dólar en Colombia retrocede y cierra en $3.174 mientras el petróleo supera los US$112 por tensiones militares

La cotización del dólar en Colombia revirtió el sesgo alcista de la jornada previa y cerró este jueves en $3.174, registrando una diferencia de -$15,50 en comparación con la rueda del miércoles ($3.189,50).
La divisa abrió a la subida en $3.193 y marcó un máximo de $3.197,75 en los primeros minutos de negociación. No obstante, a lo largo de la mañana el apetito por divisas en el mercado local se moderó, llevando al tipo de cambio a un mínimo intradiario de $3.171 antes de ubicarse en su precio final.
“Durante prácticamente toda la sesión vimos flujos muy equilibrados, con compradores y vendedores manteniendo el precio dentro de un rango relativamente estrecho y sin una dirección clara. Hacia el final de la jornada apareció una ligera presión vendedora que llevó al dólar a cerrar cerca de los mínimos del día, marcando un pequeño retroceso frente al cierre anterior”, dijo JP Tactical sobre la dinámica de este jueves.
De acuerdo con el análisis de Acciones & Valores, la dinámica cambiaria regional enfrentó vientos en contra derivados del empinamiento de la curva de rendimientos de los TES y la cautela sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027.
Sin embargo, destacaron que el peso colombiano logró sobresalir frente a pares regionales como el real brasileño y el peso chileno (que se depreciaron cerca del 0,5 %), favorecido por el atractivo diferencial de tasas y el impulso de un petróleo Brent (sobre los US$112 por barril).
Por otro lado, en los mercados financieros internacionales, la divisa estadounidense registró movimientos contenidos mientras los inversionistas reconfiguran sus portafolios de cara a las decisiones monetarias de la próxima semana. Así, el índice DXY perdió un 0,16 % situándose en 101,62 puntos.
Petróleo salta a máximos de varias semanas y el Brent roza los US$113
En los mercados de commodities, los precios del crudo aceleraron su racha alcista tras un incremento significativo en la prima de riesgo geopolítico.
El petróleo Brent se disparó un 3,49 % hasta los US$112,62 por barril y el WTI avanzó un 2,41 %, cotizando en US$99,49 por barril.
El repunte de la energía respondió a reportes que señalan preparativos entre EE. UU. e Israel para una eventual ofensiva militar conjunta en la región tras los comicios legislativos.
A esto se sumó la orden del Departamento de Estado de EE. UU. para evacuar personal no esencial de su embajada en Arabia Saudita, luego de intensificarse los ataques de rebeldes hutíes con drones contra el yacimiento petrolero de Shaybah.
Expectativa mundial frente a tasas de interés
El consenso del mercado prevé que la Reserva Federal mantenga su tasa de interés de referencia en el rango del 3,75 % – 4,00 % la otra semana, aunque las mesas de dinero continúan descontando un posible ajuste en la reunión de diciembre ante la resistencia mostrada por los indicadores de inflación.
Entre el 28 y el 30 de octubre también emitirán anuncios de política monetaria el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón (BoJ) y el Banco de la República de Colombia.
Tras el incremento sorpresivo del mes anterior, las encuestas de expectativas señalan que la autoridad monetaria aumentaría de nuevo la tasa de intervención en 25 puntos básicos, elevándola del 12,25 % al 12,50 %.
De confirmarse este movimiento, el diferencial de tasas de interés frente a EE. UU. continuará ampliándose, consolidando un importante colchón de protección (carry trade) para la divisa colombiana frente a la volatilidad de los mercados emergentes.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,22 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,420 % desde los 12,479 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,033 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,955 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,121 %; la jornada anterior en 13,028 %.
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