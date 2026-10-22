Los ejes del sector microfinanciero en Colombia para los próximos años: productividad, IA y economía plateada

La productividad de los micronegocios, la inteligencia artificial (IA), la economía plateada y la sostenibilidad hacen parte de los principales temas de discusión del sector microfinanciero en Colombia para los próximos años.
Estos cuatro ejes son el eje de la agenda de la edición 16 del Congreso Internacional de Asomicrofinanzas, que cuenta con Valora Analitik como medio aliado y que resaltó la relevancia de ampliar el acceso al crédito formal y fortalecer el papel de las microfinanzas en la actividad productiva.
María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, señaló durante la instalación del encuentro que estos cuatro ejes marcan un solo desafío, y es “cómo seguimos poniendo al servicio del progreso de las personas la herramienta más poderosa que tenemos, el microcrédito”.
La líder gremial destacó que el microcrédito ha dejado de ser únicamente una herramienta de inclusión financiera para convertirse en un mecanismo de crecimiento productivo.
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El primer eje es la productividad, con el desafío de acompañar a los micronegocios no solo con financiación, sino también con formación, asistencia técnica y herramientas digitales que mejoren su eficiencia y competitividad.
Otro de los ejes será la economía plateada, que aborda las oportunidades financieras asociadas al envejecimiento de la población. La discusión, en este sentido, debe enfocarse en adaptar los productos de ahorro, crédito y aseguramiento a una población que vive más años y busca mantenerse activa.
El gremio de las microfinanzas también resaltó el rol de la inteligencia artificial y la transformación digital, para lo cual se viene trabajando con la Unión Europea, en un modelo de evaluación crediticia especializado para la industria, que utiliza inteligencia artificial y datos alternativos.
El cuarto eje será la sostenibilidad y las finanzas verdes. Según el Informe de Sostenibilidad Gremial presentado por el sector, el 71 % de las 24 entidades participantes tiene estrategias de sostenibilidad integradas en su modelo de negocio y el 87 % cuenta con programas de educación financiera. Además, las entidades reportaron más de 59.000 empleos directos.
Microcrédito cerró 2025 con cartera de $25,08 billones
La industria microfinanciera registró en 2025 uno de sus mejores desempeños de los últimos años, de acuerdo con Hoyos. La cartera bruta de microcrédito de las entidades afiliadas a Asomicrofinanzas cerró en $25,08 billones, con un crecimiento real de 8,5 %, el más alto en más de siete años.
Los desembolsos sumaron $17,8 billones, un incremento real de 16,7 % frente al año anterior y el nivel más alto desde 2022. Durante el mismo periodo, las entidades colocaron cerca de 1,8 millones de microcréditos y alcanzaron más de 2,5 millones de clientes activos en el país.
Para la presidenta de Asomicrofinanzas, estos resultados reflejan el papel de la financiación formal en el sostenimiento de pequeños negocios y en la generación de actividad económica en los territorios.
“Estas cifras no son solo un balance financiero, son la fotografía de miles de tenderos, agricultores, transportadores, costureras y comerciantes que, gracias al acceso a crédito formal, sostienen su negocio, generan empleo y mueven la economía de sus barrios y sus veredas”, agregó.
Con este contexto, reiteró la disposición del gremio de trabajar con el Gobierno nacional y el sector privado para impulsar la reactivación productiva de los micronegocios y de quienes trabajan por cuenta propia.
El reto de ampliar el acceso al crédito formal
Durante la instalación del Congreso, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, señaló que ampliar la inclusión financiera es una condición para impulsar el crecimiento económico y reducir la dependencia de mecanismos informales de financiación, como el “gota a gota”.
Restrepo indicó que el 96 % de los adultos colombianos cuenta con algún producto de depósito, pero solo el 51 % ha accedido a crédito o financiación.
También afirmó que en el país hay más de 5,2 millones de micronegocios informales, frente a 1,8 millones de negocios formales, y advirtió que cerca de 10 millones de colombianos pagan tasas superiores al 700 % efectivo anual en este tipo de esquemas de financiación.
El vicepresidente planteó que cerrar esa brecha requiere ampliar la participación de entidades de microfinanzas, incluidas cooperativas, bancos especializados y otros actores. También destacó el papel de estas organizaciones en la financiación de mujeres emprendedoras, jóvenes y nuevos empresarios.
Por su parte, Viviana Araque, presidenta del Consejo Directivo de Asomicrofinanzas y presidenta ejecutiva de Bancamía, sostuvo que ampliar el acceso al crédito formal exige coordinación entre los sectores público y privado, así como mecanismos de protección, educación financiera y herramientas digitales.
Según señaló la ejecutiva, en las zonas rurales dispersas el crédito formal llega apenas al 12 % de la población.