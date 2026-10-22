Clínica de Oftalmología Sandiego se suma a Adopta un Hogar, de Grupo Argos, con aporte de $84 millones

El personal de la Clínica de Oftalmología Sandiego, en Medellín, decidió aportar $42 millones a Adopta un Hogar y la institución duplicó el esfuerzo de sus colaboradores con otros $42 millones, para una contribución conjunta de $84 millones destinada a la iniciativa liderada por Grupo Argos y Nicky Jam.
Adopta un Hogar ya realizó sus primeras tres entregas en Quibdó, Chocó; Ciudad Bolívar, Antioquia; y Circasia, Quindío, mientras avanza en el compromiso de aportar 1.000 soluciones habitacionales para familias afectadas.
“Estos $84 millones representan la solidaridad de todo un equipo y nuestra convicción de que, cuando unimos capacidades alrededor de un propósito común, podemos contribuir de manera concreta a que más familias recuperen su hogar y su proyecto de vida”, afirmó Oscar Mauricio Echavarría Estrada, gerente general de la Clínica de Oftalmología Sandiego.
La Clínica tiene sedes estratégicas en Medellín y Llanogrande y cuenta con 37 años de experiencia, más de 100 especialistas y 12 quirófanos. Su oferta de valor se destaca por el humanismo, la calidad, el liderazgo, la innovación y la responsabilidad. Su modelo institucional también ha incorporado la responsabilidad social como uno de sus ejes, enfocándose en sus colaboradores, la comunidad, sus proveedores y el medioambiente.
Destacado: Se entregó primera vivienda de Adopta un Hogar de Grupo Argos y Nicky Jam en Quindío; MinVivienda, Federación Nacional de Cafeteros e Isagen se sumaron
Para María Camila Villegas, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos, “lo que hicieron los colaboradores y médicos socios de la Clínica de Oftalmología Sandiego refleja muy bien el espíritu con el que nació Adopta un Hogar: personas que deciden aportar y organizaciones que encuentran la manera de multiplicar esa solidaridad. Valoramos profundamente la confianza que están depositando en esta iniciativa y la decisión de ponerse al servicio de las familias”.
La llegada de la Clínica ocurre con la materialización de la promesa de Adopta un Hogar. La primera vivienda fue entregada a la familia Asprilla, en el barrio Medrano de Quibdó, el pasado 15 de septiembre. La segunda llegó a Ciudad Bolívar, Antioquia, donde Luz Ofelia Romero y su familia recibieron una vivienda cuyo diseño tuvo en cuenta sus dinámicas productivas como familia cafetera.
La tercera entrega se realizó en Circasia, Quindío, para Nolby Muñoz, habitante de la vereda Barcelona Baja. Con esta casa comenzó la ejecución de las 40 viviendas contempladas para ese departamento.
El programa contempla 500 viviendas en Chocó, 235 en Valle del Cauca, 100 en Risaralda, 100 en Caldas, 40 en Quindío y 25 en Antioquia.
Adopta un Hogar desarrolla estos frentes en articulación con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, el Fondo Milagro, gobernaciones, alcaldías, autoridades territoriales y organizaciones sociales encargadas de acompañar la identificación de las familias y la habilitación de los proyectos. A la iniciativa se han vinculado organizaciones con aportes económicos, materiales, productos, logística y conocimiento especializado. Entre los aliados que han sido anunciados durante el despliegue del programa están Tecnoglass, ABB, Pintuco, Rotoplast, Toptec, Distracom, Haceb, Itaú, Fundación Santo Domingo, Fundación Grupo Social, Interrapidísimo, Acoplásticos, Microplast, Grupo Bios, Corporación Presentes, Para Construir, Comodísimos, Isagen y la Federación Nacional de Cafeteros,