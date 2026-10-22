Corferias y Agrilink, organizadores de Expo Agrofuturo, prevén reunir a más de 350 empresas expositoras y cerca de 14.000 visitantes especializados en la edición 2026 de la feria, que se realiza del 21 al 23 de octubre en Bogotá.
Esta edición incluye el primer encuentro internacional de plazas de mercado, con participación del Instituto para la Economía Social (IPES), entidad del Distrito que tiene adscritas 18 plazas públicas.
Según Doris Chingaté, jefe de proyecto de Expo Agrofuturo en Corferias, la feria está pensada para que el productor encuentre en un mismo lugar financiación, asesoría técnica, insumos y maquinaria.
Valora Analitik conversó con ella sobre la ruta de conocimiento de la feria, los startups del agro y el papel de las plazas de mercado.
¿Qué es Expo Agrofuturo?
Expo Agrofuturo es la feria profesional del agro colombiano, en donde se reúnen compradores, expositores, pero en un entorno netamente profesional que tiene varios pilares.
Uno de los pilares fundamentales es el conocimiento, el otro la inversión, la innovación y la tecnología. A diferencia de otras ferias agropecuarias del país, aquí nos enfocamos en que el productor encuentre una solución completa para sus diferentes cadenas productivas.
Entonces, necesita financiación, aquí la va a encontrar. Necesita entender qué pasa en el mundo y que expertos le den una asesoría técnica, lo encuentra en Expo Agrofuturo.
Ese encuentro directo también con, pues, los diferentes expositores que traen los insumos, la tecnología, la maquinaria, pues aquí lo va a hacer porque son los negocios. Entonces, esos pilares son los que hacen diferente a esta feria de las ferias agropecuarias que se desarrollan no solo en el país, sino en otros países.
Si un empresario del agro y necesita conocimiento técnico, ¿hacia dónde debe dirigirse dentro de la feria?
Nuestro concepto, “la inteligencia que mueve el agro”, tiene muchos pilares y si ya tú quieres el tema de conocimiento, tenemos los cinco salones FIXA, en donde vas a encontrar en el pabellón 8 el futuro de la ganadería.
Tenemos el salón de productividad, que está en el pabellón 3 nivel 1. Tenemos en el pabellón 6 nivel 2 el gran summit de AgStar. Aquí están más de 70 startups de base tecnológica que trabajan por el agro colombiano.
Y eso nos saca también un poco de que el agro solamente se trabaja en el campo.
Digamos que, desde la ciudad, los empresarios, los jóvenes están muy preocupados por lo que está pasando y, de acuerdo a sus diferentes carreras, bien sean ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, incluso economistas, administradores de empresas, empiezan a perfilar todos sus proyectos dirigidos a uno de los pilares fundamentales, que es la seguridad alimentaria.
Definitivamente a futuro lo que se prevé es que va a haber mucha hambre en el mundo, no solo por temas de deficiencia económica, sino porque no tenemos cómo abastecer a toda la población.
Y cuando esto empieza a hacer ruido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los ojos del mundo empiezan a mirar a Colombia. Tenemos todos los pisos térmicos, tenemos 32 departamentos, tenemos grandes tierras, tenemos la manera de producir, pero no tenemos esa capacidad de exportar, de hacerlo de una manera rápida, de hacerlo de una manera eficiente.
Y tenemos muchos factores como el clima, terremotos, Fenómeno del Niño, que hacen que empecemos a tener problemas y a trastabillar.
¿Qué hacen las plazas de mercado en Expo Agrofuturo, de dónde surgió la idea y qué esperan de esta feria?
El IPES, el Instituto para la Economía Social de Bogotá, tiene adscritas 18 plazas de mercado públicas y hay muchas plazas de mercado también privadas. Y ellos han visto esa evolución en la comercialización directa por medio de las plazas de mercado.
No es solamente la familia que va a mercar a la plaza, ya vemos, por ejemplo, todo el canal institucional, casinos, restaurantes, hoteles, que van directamente a comprar a las plazas, pero necesitamos que las plazas ofrezcan mayor cantidad de productos, que se visibilicen estos comercializadores.
Entonces, ahí se rompen las cadenas de comercialización, se obtienen mejores precios para esos productores y los hacemos también más visibles.
Encuentran en Expo Agrofuturo toda esa cadena productiva y, en el primer encuentro internacional de plazas de mercado, las conversaciones alrededor de la comercialización y de la seguridad alimentaria.
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Entonces, cómo estamos con el cero desperdicio en plazas, cómo somos sostenibles, cómo ofrecemos mejores productos, pero yo creo que es la manera de venderlos, cómo a un pequeño comercializador le podemos decir que no solamente le vende a las familias, sino que tiene que empezar a vender en mayores proporciones, en mayores cantidades y cómo incluso, con unos pasos más adelante, encuentra toda esa actualización en Agrofuturo, puede empezar a sacar los productos de la ciudad, a exportar incluso y eso es uno de los objetivos que tiene el IPES en este momento.
Hay participantes de México en las charlas y en las conferencias, participantes de Panamá, vinieron directores de plazas de mercado de Barranquilla, de Cali, de Medellín.