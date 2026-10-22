Exviceministro de Energía llega a Ecopetrol: Armando José Cuello será vicepresidente de Energías para la Transición

El Gobierno De La Espriella tuvo otro movimiento en sus altos cargos, esta vez en el sector energético. Armando José Cuello, quien había sido nombrado como viceministro de Energía al comienzo de esta administración, será ahora será ahora el vicepresidente de Energías para la Transición en Ecopetrol.
Según reveló la petrolera colombiana en un comunicado, se unirá al equipo directivo a más tardar el 27 de octubre de 2026, “como parte de la estrategia de consolidación de la alta gerencia de la compañía en su ‘nueva era’”.
Cuello Navarro es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y tiene un máster en administración de negocios (MBA) del IE Business School. Cuenta con más de 17 años de experiencia como ejecutivo del sector energético en Colombia y Perú en empresas como la Compañía Energética de Occidente, Promigas Perú y Promigas S.A. E.S.P, dirigiendo proyectos con responsabilidad sobre la estrategia, las inversiones, los resultados financieros y el gobierno corporativo.
Según destacó la petrolera, su trayectoria combina la gestión pública como viceministro de Energía de Colombia con la gerencia general de empresas, la expansión de negocios y el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Adicionalmente, el próximo ejecutivo de Ecopetrol ha sido miembro de diversas juntas directivas de compañías del sector energético y ha liderado procesos de transformación organizacional y digitalización orientados a mejorar la eficiencia operativa.
Estos serán los retos del nuevo vicepresidente de Ecopetrol
De acuerdo con la petrolera, algunos de sus desafíos estarán relacionados con impulsar la seguridad y soberanía energética de Colombia a través de una matriz diversificada, la articulación con la política energética nacional y el mayor abastecimiento de gas natural en el país.
También tendrá el desafío del desarrollo de proyectos rentables de maximización del portafolio de energía que generen valor y sostenibilidad para el Grupo Ecopetrol.
Adicionalmente, Ecopetrol indicó que su Junta Directiva aprobó la designación de Camilo Andrés Rojas Castro como representante legal principal para fines de abastecimiento de bienes y servicios.
Otra de las decisiones del Directorio fue la designación de Mauricio Gutiérrez Dangond como primer suplente del representante legal general de la compañía. Estas designaciones entrarán en vigor una vez se surta el trámite legal correspondiente.