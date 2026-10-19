Ecopetrol declara desierto proceso de compra de gas importado para regasificadoras del Pacífico y Puerto Bahía

Ecopetrol confirmó que quedaron desiertos los procesos para contratar el suministro de gas líquido (gas natural licuado) a cinco años a las regasificadoras del Pacífico y de Puerto Bahía. Estos procesos comenzaron en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Pero la compañía evaluó que las ofertas recibidas por la empresa “no preservaban adecuadamente la competitividad en el suministro” ni la rentabilidad esperada. Es decir, el precio del gas contratado era tan alto que no era rentable para clientes locales.
Con esta decisión, se extenderá el tiempo de espera para recibir gas a través de estos dos puntos de importación, mientras en Colombia aumenta la necesidad del energético.
“Las condiciones de precio de las ofertas internacionales no encontraban respaldo comercial suficiente en las compras que estaban dispuestos a comprometer los clientes locales en Colombia”, expresó la compañía.
Para los directivos de la organización, los riesgos también consistían en asumir obligaciones de compra de gas en el exterior sin una base que permitiera recuperar dichos costos. Por tal razón, al no cumplirse condiciones comerciales mínimas, como la compensación de gastos, los procesos examinados fueron declarados desiertos y no se adjudicaron.
La solución que encontró Ecopetrol es fortalecer la producción de gas en Colombia a través del proyecto Sirius, localizado en aguas del mar Caribe y que promete garantizar gran parte del suministro de este energético al país. A esto agregó que será necesario avanzar en nuevos hallazgos, gestionar oportunamente los permisos y coordinar la infraestructura requerida para llevar el gas al mercado.
La empresa señaló que, a pesar de que el sistema energético ya proyectaba un desbalance entre la oferta y la demanda de gas desde 2024, el gobierno Petro no solo excluyó la suscripción de nuevos contratos para ampliar el suministro, sino que también impidió los proyectos piloto en yacimientos no convencionales o de fracking, aun cuando contaban con licencia ambiental. Incluso manifestó que se detuvo la perforación del pozo exploratorio Komodo, destinado a ampliar la frontera exploratoria en el mar.
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“La menor disponibilidad de gas aumenta la necesidad de recurrir al mercado internacional. El gas natural licuado debe comprarse, transportarse en buques y regasificarse antes de entregarlo a los usuarios. A esos costos se suma la competencia con compradores de Europa y Asia, en un mercado afectado por la crisis de Medio Oriente. Además, el fenómeno de El Niño, declarado por el Ideam en octubre, reducirá la generación hidroeléctrica y aumentará la demanda de gas para las plantas térmicas”, dijo Ecopetrol.
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