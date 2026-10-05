Con cinco pozos y US$1.000 millones concluyó campaña exploratoria de Ecopetrol y Petrobras en el Caribe

La empresa petrolera del Brasil, Petrobras, junto con Ecopetrol, concluyeron la etapa exploratoria “más grande” que se haya desarrollado en aguas profundas del Caribe. Lo que se pretende es conocer el potencial de gas en dicha locación y de esa manera, incrementar la capacidad de autoabastecimiento del energético en el país.
Ambas compañías señalaron que, tras dos años y medio de operación, se realizó la perforación de cinco pozos exploratorios, todo lo anterior tuvo una inversión cercana a US$1.000 millones.
Pese a que se desarrolló un trabajo en conjunto, Petrobras, dirigida por Alcindo Moritz, actuó como operador. De tal forma que tuvo que adelantar actividades portuarias, marítimas, logísticas, científicas y de ingeniería.
“Se transportaron más de 45 millones de litros de combustible y más de 147.600 toneladas de carga por vía marítima; se gestionaron más de 8.300 cargas de contratistas en puerto y se navegaron más de 22.000 millas náuticas”, afirmaron las organizaciones.
El proyecto hace parte del contrato GUA-OFF-0, que está suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Petrobras y Ecopetrol, con una participación de 44,4 % y 55,6 %, respectivamente.
“La inversión social voluntaria ha beneficiado a más de 15.000 personas con iniciativas de educación, desarrollo económico, social y capacidades comunitarias. Se destaca el apoyo al sector pesquero, 1.500 conexiones de gas domiciliario, la conservación de especies en peligro de extinción, la recuperación de ecosistemas estratégicos y programas de pago por servicios ambientales y negocios verdes”, afirmaron las empresas.
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Pese a estas declaraciones brindadas a través de un comunicado, no se mencionaron nuevos hallazgos, junto con posibles cantidades de gas, que además en Colombia serían relevantes para recuperar la capacidad del mercado local en autoabastecimiento.