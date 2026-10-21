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Inicia Expo Agrofuturo en Corferias: el encuentro donde convergen tecnología, inversión y producción sostenible para el agro

Expo Agrofuturo se realiza hasta el 23 de octubre en Corferias, de 9:00 am. a 7:00 pm.; la entrada Full Expo cuesta $95.000 por un día y $230.000 por tres días.

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Plazas de mercado en Expo Agrofuturo de Corferias. Foto: Nataly Vargas, Valora Analitik.
Plazas de mercado en Expo Agrofuturo de Corferias. Foto: Nataly Vargas, Valora Analitik.

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Con más de 350 empresas expositoras inicia hoy en Corferias, Expo Agrofuturo 2026, donde Valora Analitik es medio aliado. En la feria convergen tecnología, inversión y producción sostenible en un momento en que el agro colombiano muestra resultados.

Según el DANE, el valor agregado del sector creció 3,1 % en volumen en 2025 y el crédito agropecuario colocado por Finagro llegó a $48,1 billones, 15,8 % más que en 2024.

Hasta el 23 de octubre, la feria reunirá a productores, empresarios e inversionistas en torno a la muestra comercial, el Ecosistema FIXA, AgroMatch, AgStar y el Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado.

«Hoy abrimos las puertas de una feria hecha para que la tecnología, la inversión y la producción sostenible dejen de discutirse por separado. Durante tres días, quien llegue a Corferias podrá recorrer la muestra comercial, escuchar a quienes están transformando el agro y salir con contactos y negocios concretos», afirmó Doris Chingaté, jefe de proyecto de Expo Agrofuturo en Corferias

Inauguración de Expo Agrofuturo 2026 de Corferias. Foto: Nataly Vargas, Valora Analitik.
Inauguración de Expo Agrofuturo 2026 de Corferias. Foto: Nataly Vargas, Valora Analitik.

En tecnología, el Ecosistema FIXA reúne conferencias magistrales, TED Talks, entrevistas, casos de éxito, mesas de asesoría y pitch de startups, con salones como “El futuro del agro y la ganadería”, “Aquí nace la productividad”, “El agro como negocio” y “La ganadería en evolución”.

Entre 2023 y 2032, el 79 % del aumento mundial de la producción de cultivos provendrá de mejoras en productividad y solo el 15 % de la expansión de tierras agrícolas.

El 21 de octubre desde las 10:00 am, la agenda incluye sesiones sobre tecnología espacial, inteligencia artificial, robótica, drones, clima y rentabilidad, entre otras.

En inversión, la feria pone el capital frente a las oportunidades. AgroMatch, la rueda de negocios reunió en 2024 a 251 expositores y 60 compradores de 10 países, con 524 citas y una expectativa comercial de USD 6.160.455.

A ello se suman la rueda de créditos, con Bancolombia como aliado financiero y AgStar, que elegirá a las 10 mejores startups de Latam; mañana, 22 de octubre, a las 2:30 pm, seis de ellas presentarán sus propuestas en la Pitch Competition ante un jurado de inversionistas.

En producción sostenible, la feria responde a una exigencia que ya llegó a los mercados: el 30 de diciembre de 2026 empezará a aplicarse el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que exige demostrar el origen de café, cacao, ganado bovino, palma de aceite, soya, caucho y madera.

A esta apuesta se suman “La ganadería en evolución”, con sesiones sobre emisiones y sanidad animal, y el Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado, los días 21 y 22 de octubre, con enfoque en seguridad alimentaria, cero desperdicio y transformación digital.

«Hoy empieza una conversación que no se agota en tres días: productividad, capital y sostenibilidad avanzan juntos o no avanzan. Expo Agrofuturo es el lugar donde el agro de América Latina se encuentra para decidir y hacer negocios», señaló María Alejandra Madrid, CEO de Agrilink.

Boletería y horarios

Las entradas Full Expo cuestan $95.000 por un día y $230.000 por tres días, para público general mayor de 18 años, e incluyen el Ecosistema FIXA, la muestra comercial y las actividades complementarias; se pueden comprar hasta cinco entradas por tipo.

Los titulares de tarjetas Bancolombia tienen 5 % de descuento y los de la tarjeta de crédito Agro Bancolombia, 10 %.

Destacado: Expoagrofuturo 2026: el encuentro donde convergen tecnología, inversión y producción sostenible para el agro.

Las plazas de mercado de Bogotá participan en Expo Agrofuturo 2026. Foto: Nataly Vargas, Valora Analitik.
Las plazas de mercado de Bogotá participan en Expo Agrofuturo 2026. Foto: Nataly Vargas, Valora Analitik.

La feria abre todos los días de 9:00 am a 7:00 pm y la taquilla atiende de 8:00 am a 6:00 pm. Las entradas se compran en expoagrofuturo.com o en las taquillas durante el evento.

Agenda FIXA del miércoles 21 de octubre

HoraSesiónSalón
10:00 – 10:45Del satélite al cultivo: cómo la tecnología espacial está transformando la productividadEl futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
10:00 – 10:40La próxima revolución de la productividad agrícola ya comenzóAquí nace la productividad (Pabellón 3, nivel 1)
10:50 – 11:50IA aplicada al negocio: herramientas para vender, decidir y crecerEl futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
11:00 – 11:40Productos y servicios de Agrosavia para productoresAquí nace la productividad (Pabellón 3, nivel 1)
11:00 – 11:40Números claros: cómo entender realmente la rentabilidad de tu negocioEl agro como negocio (Pabellón 6, nivel 1)
12:00 – 12:40Del cultivo a la operación autónoma: robótica, IA y eficiencia en tiempo realEl agro como negocio (Pabellón 6, nivel 1)
12:00 – 12:30¿Podemos anticiparnos al clima?El futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
2:00 – 2:30 p. m.Impactos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua y su efecto en la producción y la calidad de las frutasAquí nace la productividad (Pabellón 3, nivel 1)
2:05 – 2:25 p. m.Cosechar en la montaña: recolección mecanizada para caféEl futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
2:30 – 2:50 p. m.Cómo los drones transformaron la gestión de nuestro cultivo de aguacate HassEl futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
2:55 – 3:15 p. m.¿Cómo convertir una fotografía aérea en información que permita saber exactamente qué está pasando en un cultivo?El futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
3:00 – 4:40 p. m.Foro Agro para Todas (panel)Aquí nace la productividad (Pabellón 3, nivel 1)
3:00 – 3:40 p. m.Ganadería sostenible: cómo reducir emisiones sin perder productividadLa ganadería en evolución (Pabellón 4, Pecuario)
4:00 – 4:40 p. m.Sanidad animal preventiva: estrategias para reducir pérdidas productivasLa ganadería en evolución (Pabellón 4, Pecuario)
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