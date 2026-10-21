Con más de 350 empresas expositoras inicia hoy en Corferias, Expo Agrofuturo 2026, donde Valora Analitik es medio aliado. En la feria convergen tecnología, inversión y producción sostenible en un momento en que el agro colombiano muestra resultados.
Según el DANE, el valor agregado del sector creció 3,1 % en volumen en 2025 y el crédito agropecuario colocado por Finagro llegó a $48,1 billones, 15,8 % más que en 2024.
Hasta el 23 de octubre, la feria reunirá a productores, empresarios e inversionistas en torno a la muestra comercial, el Ecosistema FIXA, AgroMatch, AgStar y el Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado.
«Hoy abrimos las puertas de una feria hecha para que la tecnología, la inversión y la producción sostenible dejen de discutirse por separado. Durante tres días, quien llegue a Corferias podrá recorrer la muestra comercial, escuchar a quienes están transformando el agro y salir con contactos y negocios concretos», afirmó Doris Chingaté, jefe de proyecto de Expo Agrofuturo en Corferias
En tecnología, el Ecosistema FIXA reúne conferencias magistrales, TED Talks, entrevistas, casos de éxito, mesas de asesoría y pitch de startups, con salones como “El futuro del agro y la ganadería”, “Aquí nace la productividad”, “El agro como negocio” y “La ganadería en evolución”.
Entre 2023 y 2032, el 79 % del aumento mundial de la producción de cultivos provendrá de mejoras en productividad y solo el 15 % de la expansión de tierras agrícolas.
El 21 de octubre desde las 10:00 am, la agenda incluye sesiones sobre tecnología espacial, inteligencia artificial, robótica, drones, clima y rentabilidad, entre otras.
En inversión, la feria pone el capital frente a las oportunidades. AgroMatch, la rueda de negocios reunió en 2024 a 251 expositores y 60 compradores de 10 países, con 524 citas y una expectativa comercial de USD 6.160.455.
A ello se suman la rueda de créditos, con Bancolombia como aliado financiero y AgStar, que elegirá a las 10 mejores startups de Latam; mañana, 22 de octubre, a las 2:30 pm, seis de ellas presentarán sus propuestas en la Pitch Competition ante un jurado de inversionistas.
En producción sostenible, la feria responde a una exigencia que ya llegó a los mercados: el 30 de diciembre de 2026 empezará a aplicarse el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que exige demostrar el origen de café, cacao, ganado bovino, palma de aceite, soya, caucho y madera.
A esta apuesta se suman “La ganadería en evolución”, con sesiones sobre emisiones y sanidad animal, y el Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado, los días 21 y 22 de octubre, con enfoque en seguridad alimentaria, cero desperdicio y transformación digital.
«Hoy empieza una conversación que no se agota en tres días: productividad, capital y sostenibilidad avanzan juntos o no avanzan. Expo Agrofuturo es el lugar donde el agro de América Latina se encuentra para decidir y hacer negocios», señaló María Alejandra Madrid, CEO de Agrilink.
Boletería y horarios
Las entradas Full Expo cuestan $95.000 por un día y $230.000 por tres días, para público general mayor de 18 años, e incluyen el Ecosistema FIXA, la muestra comercial y las actividades complementarias; se pueden comprar hasta cinco entradas por tipo.
Los titulares de tarjetas Bancolombia tienen 5 % de descuento y los de la tarjeta de crédito Agro Bancolombia, 10 %.
Destacado: Expoagrofuturo 2026: el encuentro donde convergen tecnología, inversión y producción sostenible para el agro.
La feria abre todos los días de 9:00 am a 7:00 pm y la taquilla atiende de 8:00 am a 6:00 pm. Las entradas se compran en expoagrofuturo.com o en las taquillas durante el evento.
Agenda FIXA del miércoles 21 de octubre
|Hora
|Sesión
|Salón
|10:00 – 10:45
|Del satélite al cultivo: cómo la tecnología espacial está transformando la productividad
|El futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
|10:00 – 10:40
|La próxima revolución de la productividad agrícola ya comenzó
|Aquí nace la productividad (Pabellón 3, nivel 1)
|10:50 – 11:50
|IA aplicada al negocio: herramientas para vender, decidir y crecer
|El futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
|11:00 – 11:40
|Productos y servicios de Agrosavia para productores
|Aquí nace la productividad (Pabellón 3, nivel 1)
|11:00 – 11:40
|Números claros: cómo entender realmente la rentabilidad de tu negocio
|El agro como negocio (Pabellón 6, nivel 1)
|12:00 – 12:40
|Del cultivo a la operación autónoma: robótica, IA y eficiencia en tiempo real
|El agro como negocio (Pabellón 6, nivel 1)
|12:00 – 12:30
|¿Podemos anticiparnos al clima?
|El futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
|2:00 – 2:30 p. m.
|Impactos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua y su efecto en la producción y la calidad de las frutas
|Aquí nace la productividad (Pabellón 3, nivel 1)
|2:05 – 2:25 p. m.
|Cosechar en la montaña: recolección mecanizada para café
|El futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
|2:30 – 2:50 p. m.
|Cómo los drones transformaron la gestión de nuestro cultivo de aguacate Hass
|El futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
|2:55 – 3:15 p. m.
|¿Cómo convertir una fotografía aérea en información que permita saber exactamente qué está pasando en un cultivo?
|El futuro del agro y la ganadería (Pabellón 3, nivel 2)
|3:00 – 4:40 p. m.
|Foro Agro para Todas (panel)
|Aquí nace la productividad (Pabellón 3, nivel 1)
|3:00 – 3:40 p. m.
|Ganadería sostenible: cómo reducir emisiones sin perder productividad
|La ganadería en evolución (Pabellón 4, Pecuario)
|4:00 – 4:40 p. m.
|Sanidad animal preventiva: estrategias para reducir pérdidas productivas
|La ganadería en evolución (Pabellón 4, Pecuario)