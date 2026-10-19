Expoagrofuturo 2026: el encuentro donde convergen tecnología, inversión y producción sostenible para el agro

Con más de 350 empresas expositoras iniciará el 21 de octubre en Corferias Expoagrofuturo 2026, el encuentro donde convergen la tecnología, la inversión y la producción sostenible en un momento en que el agro colombiano muestra resultados.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el valor agregado del sector creció 3,1 % en volumen en 2025 (DANE, 2026) y el crédito agropecuario colocado por Finagro llegó a $48,1 billones, 15,8 % más que en 2024 (Finagro, 2026).
Así, hasta el 23 de octubre la feria reunirá a productores, empresarios e inversionistas en torno a la muestra comercial, el Ecosistema FIXA, AgroMatch, AgStar y el Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado.
“Abriremos las puertas de una feria hecha para que la tecnología, la inversión y la producción sostenible dejen de discutirse por separado. Durante tres días, quien llegue a Corferias podrá recorrer la muestra comercial, escuchar a quienes están transformando el agro y salir con contactos y negocios concretos”, afirmó Doris Chingaté, jefe de proyecto de Expoagrofuturo en Corferias
En tecnología, el Ecosistema FIXA reúne conferencias magistrales, TED Talks, entrevistas, casos de éxito, mesas de asesoría y pitch de startups, con salones como “El futuro del agro y la ganadería”, “Aquí nace la productividad”, “El agro como negocio” y “La ganadería en evolución”.
Es una conversación necesaria, pues entre 2023 y 2032 el 79 % del aumento mundial de la producción de cultivos provendrá de mejoras en productividad y solo el 15 % de la expansión de tierras agrícolas (IICA, Cepal, FAO y CAF, 2026).
La agenda incluye sesiones sobre tecnología espacial, inteligencia artificial, robótica, drones, clima y rentabilidad, entre otras.
Por otra parte, en inversión, la feria pone el capital frente a las oportunidades. AgroMatch, la rueda de negocios, reunió en 2024 a 251 expositores y 60 compradores de 10 países, con 524 citas y una expectativa comercial de US$6.160.455.
A ello se suman la rueda de créditos, con Bancolombia como aliado financiero, y AgStar, que elegirá a las 10 mejores startups de Latam. El 22 de octubre a las 2:30 p. m., seis de ellas presentarán sus propuestas en la Pitch Competition ante un jurado de inversionistas. El reto es amplio: cerca de 16 millones de pequeñas fincas, más del 80 % del total regional, enfrentan limitaciones de acceso a tecnología, financiamiento y mercados, y solo el 15 % de los productores accede a crédito formal (IICA, Cepal, FAO y CAF, 2026).
Adicionalmente, en producción sostenible, la feria responde a una exigencia que ya llegó a los mercados: el 30 de diciembre de 2026 empezará a aplicarse el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que exige demostrar el origen de café, cacao, ganado bovino, palma de aceite, soya, caucho y madera (Comisión Europea, 2026).
Además, la degradación de las tierras provocada por el ser humano ha reducido los rendimientos de los cultivos en al menos 10 % en extensas áreas del planeta (FAO, 2025). A esta apuesta se suman “La ganadería en evolución”, con sesiones sobre emisiones y sanidad animal, y el Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado, los días 21 y 22 de octubre, con enfoque en seguridad alimentaria, cero desperdicio y transformación digital.
Como dato adicional, Expoagrofuturo llega a Bogotá con 19 años de trayectoria. En 2024, la feria recibió 414 visitantes internacionales de 38 países, 104 % más que en 2022, y contó con más de 70 expositores internacionales de cerca de 18 países.
“Empieza una conversación que no se agota en tres días: productividad, capital y sostenibilidad avanzan juntos o no avanzan. Expo Agrofuturo es el lugar donde el agro de América Latina se encuentra para decidir y hacer negocios”, señaló María Alejandra Madrid, CEO de Agrilink
Para los interesados, las entradas Full Expo tienen un valor de $95.000 por un día y $230.000 por tres días, para público general mayor de 18 años, e incluyen el Ecosistema FIXA, la muestra comercial y las actividades complementarias. Se pueden comprar hasta cinco entradas por tipo.
Los titulares de tarjetas Bancolombia tienen 5 % de descuento y los de la tarjeta de crédito Agro Bancolombia 10 %, sujetos a condiciones y restricciones.
El pre-registro da ingreso sin costo a la muestra comercial, la rueda de negocios y la rueda de créditos. La feria abrirá todos los días de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y la taquilla atiende de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Las entradas se compran en expoagrofuturo.com o en las taquillas durante el evento.
La agenda completa y la compra de entradas están disponibles haciendo clic en este enlace.