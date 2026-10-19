Alternativa para que personas y empresas reduzcan costos de energía y logren independencia energética

Con la llegada del Fenómeno de El Niño, reducir el costo de la energía y lograr mayor independencia energética se puede alcanzar con la implementación de las comunidades energéticas, una alternativa que ya empieza a tomar fuerza en Colombia.
Una comunidad energética es un grupo organizado de usuarios, personas naturales o empresas, que se asocian de forma voluntaria para generar, compartir y usar energía renovable de manera eficiente.
En la práctica, varios usuarios comparten la energía de una planta solar y reciben el beneficio de operar su propio sistema, lo que se ve reflejado en menos costos de su factura de energía.
De acuerdo con modelos y estudios desarrollados por Erco Energía, este mecanismo puede representar ahorros estimados entre un 20 % y 35 % en la factura total de energía. El resultado depende, entre otros factores, de la tarifa actual del usuario, el nivel de cobertura de la planta, el plazo del contrato y el aprovechamiento de la energía generada.
Caso de éxito de comunidades energéticas
Una cadena con 30 locales, ubicados en el área metropolitana de una misma ciudad y atendidos por el mismo operador de red, registra un consumo aproximado de 194.000 kWh al mes y una factura cercana a $187 millones mensuales.
En este escenario, la misma cadena de 30 locales convertida en una comunidad energética y con una planta solar de 990 kW, podría producir cerca de 160.000 kWh mensuales, equivalentes a aproximadamente el 83 % del consumo de los establecimientos.
La energía se distribuiría entre los 30 locales, mientras cada uno mantendría su conexión habitual a la red para adquirir la energía restante que necesita. Según el ejercicio, la factura mensual podría pasar de aproximadamente $187 millones a $133 millones, con un contrato a cinco años, lo que representaría un ahorro cercano a $53 millones mensuales, equivalente al 29 %.
Con un contrato a 10 años, el ahorro estimado subiría al 32 %, y con uno a 15 años llegaría al 35 %, bajo los supuestos utilizados en el modelo.
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La figura cuenta con marco regulatorio en Colombia
Las comunidades energéticas están respaldadas por un marco normativo que se ha venido consolidando en los últimos años. La Ley 2294 de 2023 incorporó esta figura al ordenamiento colombiano y el Decreto 2236 de ese mismo año reglamentó los esquemas de Autogeneración Colectiva (AGRC) y Generación Distribuida Colectiva (GDC).
Posteriormente, la Resolución UPME 501 de 2024 estableció, entre otras disposiciones, condiciones relacionadas con potencia, mercado de comercialización y sistema de distribución local.
Para Felipe Basto, encargado del desarrollo e implementación de comunidades energéticas en Erco Energía, “en la actualidad, a 2026, existen 14 comunidades energéticas registradas en el país según datos de XM. Estas representan una alternativa para compañías o personas naturales que buscan reducir sus costos energéticos, contar con mayor previsibilidad sobre el precio de la energía y avanzar en la incorporación de fuentes renovables dentro de sus operaciones”.
Así las cosas, existen dos modelos de comunidades energéticas: el modelo PPA, en donde una empresa como Erco Energía realiza la inversión, construye, opera, mantiene la planta y el usuario percibe un ahorro desde el momento cero, y el esquema EPC, bajo el cual el usuario financia la planta y una empresa como Erco Energía se encarga de diseñarla, construirla y operarla.