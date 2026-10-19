Proponen no instalar alumbrados de Navidad en Colombia por crisis de energía y fenómeno de El Niño

Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, expresó que Colombia está atravesando un momento de gran complejidad en materia energética. Uno de los factores es el fenómeno de El Niño, que golpearía con mayor fuerza, según las previsiones del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), a finales de 2026.
Bajo este panorama, manifestó que se debe evaluar técnicamente la posibilidad de que las empresas de servicios públicos instalen alumbrados navideños. También instó a los hogares y las familias a no instalar luces de Navidad.
“Tenemos que ser responsables, necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero necesitamos sensatez. No tenemos más proyectos que estén listos para entrar al sistema de energía. La demanda está creciendo a dos veces de lo que se esperaba. El mensaje de apagón cada día es más urgente”, dijo.
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Debe mencionarse que las altas temperaturas pueden producir una disminución de los niveles de los embalses y, por lo tanto, de la disponibilidad de recursos hídricos para abastecer al sistema. Lo anterior hace que tenga que aumentar el aporte de las plantas térmicas, que generan electricidad a través de energéticos como el gas, uno de los recursos que escasean y que Colombia importa desde 2024.
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