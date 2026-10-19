Marco Rubio viajará a India para fortalecer la cooperación energética; el país asiático busca diversificar sus fuentes

La cooperación energética entre EE. UU. e India estará en la agenda económica durante los próximos días. Esta semana, Marco Rubio visitará el país asiático, y según Standard & Poor’s Global, entre los asuntos prioritarios de la agenda estaría el gas licuado de petróleo (GLP).
India busca petróleo y productos derivados a precios competitivos y, adicionalmente, desea evitar la dependencia de un único proveedor o región. El ministro de Asuntos Exteriores de ese país se reunirá con Rubio el 20 de octubre de 2026 para revisar las relaciones bilaterales y abordar también los asuntos energéticos.
Según la calificadora, esta visita se produce en un contexto en el que los envíos de petróleo de EE. UU. a India han disminuido en 2026, después de registrar grandes flujos en 2024 y 2025. Por ello, se busca abordar medidas relacionadas con los costos de transporte marítimo, la competitividad y los factores comerciales que inciden en el intercambio entre ambos países.
“No veo que el crudo estadounidense reemplace al de Oriente Medio o Rusia, pero se ha convertido en una parte importante de la estrategia de diversificación de India, sobre todo porque las tensiones geopolíticas han puesto de manifiesto los riesgos de depender excesivamente de una sola región”, manifestó Premasish Das, director de análisis de petróleo de S&P Global, el 16 de octubre.
Las cifras de la organización también señalan que, en 2024, los envíos de petróleo de EE. UU. a India fueron de alrededor de 149.000 barriles diarios. En 2025 se produjo un repunte, con un promedio de aproximadamente 238.000 barriles diarios, aunque posteriormente comenzó a observarse un cambio de tendencia.
En 2026, el crudo estadounidense registró un promedio de 128.000 barriles diarios entre enero y octubre. Esto representa una disminución de 43 % frente al promedio de 2025 para el mismo periodo.
“Tenemos países como India, por ejemplo, que han diversificado voluntariamente su cartera energética, pero que aún reciben una cantidad sustancial de energía de Rusia porque es difícil adaptarse de un día para otro. Sin embargo, Rusia también es un aliado y socio importante de Estados Unidos. Necesitamos tiempo para analizar todo esto y determinar cuál es la combinación adecuada”, expresó Rubio a los periodistas el 17 de octubre, según la organización.
Finalmente, datos de CAS prevén que en octubre se descarguen 13,6 millones de barriles de crudo venezolano en el puerto de Sikka, según S&P. Esta cifra muestra un aumento de los flujos en el corto plazo. Las importaciones de este crudo a India han promediado 190.000 barriles diarios en lo que va del año, y 80 % ha sido entregado en el puerto de Sikka.
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