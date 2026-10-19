Temas que marcan la agenda del agro en Latinoamérica y se discutirán en Expoagrofuturo 2026

A dos días de su apertura, Expoagrofuturo 2026 llega a Corferias con una agenda definida por la realidad del agro latinoamericano: la productividad total de los factores en la región creció apenas 5 % en la última década, equivalente a 0,9 % anual, según el informe conjunto del IICA, la Cepal, la FAO y CAF (2026).
De ahí salen los cuatro temas que se discutirán del 21 al 23 de octubre: productividad y tecnología, financiamiento e inversión, sostenibilidad y acceso a mercados, y seguridad alimentaria.
“Cada tema de esta agenda responde a una pregunta que hoy se hacen el productor, el empresario y el inversionista: cómo producir más con mejores herramientas, cómo financiarse y cómo cumplir lo que exigen los mercados. Bogotá recibe esas conversaciones con FIXA, AgroMatch y AgStar, para que el conocimiento termine en decisiones y en negocios”, afirmó Doris Chingaté, jefe de proyecto de Expoagrofuturo en Corferias.
Destacado: Expoagrofuturo 2026: el encuentro donde convergen tecnología, inversión y producción sostenible para el agro
Temas clave que serán abordados en Expoagrofuturo 2026
El primer tema es producir más con mejor tecnología. Según el mismo informe, el crecimiento de la producción dependerá cada vez más de la eficiencia y la innovación (IICA, Cepal, FAO y CAF, 2026).
En el Ecosistema de Conocimiento FIXA, los salones “El futuro del agro y la ganadería” y “Aquí nace la productividad” abordarán drones, sensores, automatización, agricultura digital, manejo del agua, nutrición, manejo de plagas y adaptación climática.
La agenda del 21 de octubre incluye, entre otras, las sesiones “¿Podemos anticiparnos al clima?”, “Del satélite al cultivo: cómo la tecnología espacial está transformando la productividad” e “IA aplicada al negocio: herramientas para vender, decidir y crecer”.
El segundo es cómo financiarlo. Finagro colocó $48,1 billones en crédito agropecuario en 2025, la cifra más alta de su historia y 15,8 % más que en 2024 (Finagro, 2026). Aun así, el informe advierte que cerca de 16 millones de pequeñas fincas, más del 80 % del total regional, enfrentan limitaciones de acceso a tecnología, financiamiento y mercados, y que apenas el 15 % de los productores accede a crédito formal (IICA, Cepal, FAO y CAF, 2026).
Mientras tanto, para acercar capital y oportunidades, la feria cuenta con AgroMatch, la rueda de negocios que en 2024 reunió a 251 expositores y 60 compradores de 10 países, con 524 citas y una expectativa comercial de USD 6.160.455; con la rueda de créditos, que tiene a Bancolombia como aliado financiero; y con AgStar, que seleccionará a las 10 mejores startups de Latam para exhibir sus soluciones en la muestra comercial.
El tercero es la sostenibilidad como condición de acceso a mercados. El 30 de diciembre de 2026 empezará a aplicarse el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que exige demostrar el origen de café, cacao, ganado bovino, palma de aceite, soya, caucho y madera (Comisión Europea, 2026), y la FAO (2025) estima que la degradación de las tierras provocada por el ser humano ha reducido los rendimientos de los cultivos en al menos 10 % en extensas áreas del planeta.
En el eje “Construcción de un agro sostenible y consciente”, el salón “La ganadería en evolución” tratará sistemas silvopastoriles, trazabilidad y ganadería de precisión, con sesiones como “Ganadería sostenible: cómo reducir emisiones sin perder productividad”.
El cuarto es la seguridad alimentaria. La OCDE y la FAO proyectan que la producción agrícola y pesquera mundial se expandirá 14 % en la próxima década y que, para 2034, el 22 % de las calorías consumidas en el mundo cruzará fronteras (OCDE-FAO, 2025).
En ese marco, el Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado, los días 21 y 22 de octubre dentro de la feria, abordará la seguridad alimentaria y el abastecimiento en la región de Bogotá, la sostenibilidad con enfoque en cero desperdicio y la transformación digital en pagos, logística y plataformas.
Bogotá recibe estas conversaciones con 19 años de trayectoria y una muestra comercial de más de 350 empresas expositoras de toda la cadena de valor. En 2024, la feria recibió 414 visitantes internacionales de 38 países, 104 % más que en 2022, y contó con más de 70 expositores internacionales de cerca de 18 países.
«América Latina necesita productividad, capital y acceso a mercados al mismo tiempo, y ninguno de los tres funciona por separado. Expoagrofuturo es el espacio donde esos temas se sientan en una misma mesa, y por eso la conversación del agro latinoamericano pasa por Bogotá», señaló María Alejandra Madrid, CEO de Agrilink
Del 21 al 23 de octubre, en Corferias, Bogotá, Expoagrofuturo 2026 invita a productores, empresarios e inversionistas a registrarse haciendo clic aquí y participar en la conversación que define el futuro del agro latinoamericano.