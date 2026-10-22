Expl-AI-n 2026 reunirá en Medellín a líderes de Walmart, Google y Nvidia para hablar de IA y su utilidad

Medellín será sede de Expl-AI-n 2026, un encuentro dedicado a la inteligencia artificial generativa que busca conectar a empresas, ciudadanía, academia y sector público alrededor de los desafíos y oportunidades de esta tecnología.
El evento se llevará a cabo el 25 y 26 de noviembre en Plaza Mayor y contará con la participación de representantes de compañías como Walmart, Google Cloud, Nvidia, Baker McKenzie, Sandler y PwC, además de líderes vinculados con comunidades de tecnología e innovación.
La agenda estará organizada en dos ejes temáticos: el primero, denominado humanidad, abordará el papel de la inteligencia artificial al servicio de las personas; mientras que el segundo, eficiencia, se centrará en su implementación en las empresas y en los resultados que puede generar en las operaciones.
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¿Qué temas se abordarán en Expl-AI-n 2026?
Durante la primera jornada, el 25 de noviembre, la programación estará enfocada en la relación entre inteligencia artificial, sociedad, creatividad y regulación.
Entre los participantes anunciados se encuentran Paolo Miscia, CEO de Vertimedios y director de IAcelera; Yuliana Salamanca, socia de Propiedad Intelectual de Baker McKenzie; Benhur Andrés Hernández, de Google Cloud; Luis Guardado, vicepresidente de PMO de Concentrix; Jorge Mario Añez, socio de PwC; y Patricia Helena Fierro, directora de Women in Tech Colombia.
La jornada también contempla la apertura oficial a cargo de la Alcaldía de Medellín, paneles de conversación, la premiación de los Desafíos Expl-AI-n y la apertura de la Galería Ciudadana, un espacio para presentar creaciones desarrolladas con inteligencia artificial generativa.
El segundo día estará dedicado a la eficiencia y a los casos de aplicación de esta tecnología en entornos reales. Entre los participantes anunciados figuran Gustavo Valbuena, director de People Analytics e Inteligencia Artificial de Walmart; Claudia Cifuentes, directora de ESI en El Salvador; Andrei Golfeto, vinculado con NVIDIA; y Ezequiel Astrada, profesor del MIT y de la Universidad de Monterrey.
La agenda incluye además intervenciones de María Nelly Porras, presidenta de la Mesa EIC TEC; Francisco Camacho, CEO y fundador de AI Builder School; y Julio César Murcia, mentor en inteligencia artificial y tecnologías emergentes.
Más allá de las conferencias, Expl-AI-n 2026 busca promover el intercambio de experiencias sobre la adopción de inteligencia artificial, con énfasis en su utilidad para resolver problemas concretos y mejorar los procesos de las organizaciones.
Así las cosas, los interesados pueden consultar la disponibilidad y las condiciones de compra haciendo clic aquí.