Integración de Claro y Azteca: CRC pide mayores garantías para la competencia

Claro busca ampliar su presencia en el negocio de las telecomunicaciones en Colombia mediante la integración con Azteca Comunicaciones, compañía que opera una extensa red de fibra óptica utilizada por cientos de proveedores de internet en el país. La operación está pendiente de autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que debe evaluar sus posibles efectos sobre la competencia.
En medio de ese proceso, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) advirtió este 20 de octubre que los compromisos ofrecidos por Claro, a través de Comunicación Celular (Comcel), son insuficientes para garantizar que las demás empresas puedan seguir utilizando la infraestructura en condiciones justas.
El pronunciamiento, enviado a la SIC mediante un nuevo concepto técnico, amplía las advertencias que Valora Analitik dio a conocer en septiembre. Según la CRC, algunas medidas propuestas por Comcel ya son obligaciones legales, mientras otras tienen una duración limitada o no establecen mecanismos claros para comprobar su cumplimiento.
Los compromisos cuestionados fueron presentados por Comcel el pasado 2 de octubre. La compañía sostiene que la operación permitiría preservar la infraestructura de Azteca y mejorar su funcionamiento. Sin embargo, la CRC advierte que estas medidas no garantizan suficientemente que los demás operadores puedan seguir utilizando la red en igualdad de condiciones.
CRC advierte riesgos por integración de Claro y Azteca
La operación permitiría a Claro incorporar cerca de 32.000 kilómetros de fibra óptica distribuidos en 893 municipios colombianos. Según la CRC, en 778 de las 874 rutas analizadas, Comcel quedaría como único proveedor de esta infraestructura, mientras que en otras 33 la única alternativa disponible sería una red de la misma compañía.
El análisis también identificó 582 municipios donde quedaría un solo proveedor de infraestructura para transportar datos y otros 104 con pocas alternativas. Esta situación podría afectar a más de 250 operadores que actualmente utilizan la red de Azteca para llevar servicios de conectividad a distintas regiones del país.
La CRC explicó que los riesgos no se limitan a que Claro impida utilizar su infraestructura. También podrían presentarse demoras en la instalación de conexiones, ampliaciones de capacidad o reparaciones, lo que pondría en desventaja a otras empresas frente a los servicios que ofrece la propia compañía.
Qué condiciones pide la CRC para la integración de Claro
Ante estos riesgos, la Comisión recomendó a la SIC exigir garantías que permitan comprobar que todos los operadores reciben un trato equivalente. Para ello, planteó establecer controles independientes que revisen las condiciones de acceso, la calidad del servicio y los tiempos de atención y reparación de la red.
El regulador también cuestionó que algunas garantías propuestas tengan una duración de apenas tres años, pues los riesgos de competencia podrían mantenerse mientras Claro controle una infraestructura utilizada por otras compañías del sector.
Aunque la CRC reconoció que la integración podría contribuir a conservar y mejorar la red de fibra óptica, insistió en que los compromisos deben impedir que una empresa obtenga ventajas sobre sus competidores por controlar esa infraestructura.
La decisión final corresponde a la SIC, que deberá evaluar los compromisos presentados por Comcel y las recomendaciones de la CRC antes de determinar si autoriza la operación y bajo qué condiciones.