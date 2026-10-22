Inició 36° Congreso Asocajas: líderes, gremio y Gobierno hablan de prioridades

Empezó en el Hotel Hilton de Cartagena el 36° Congreso de Asocajas 2026, el cual se extenderá hasta mañana 23 de octubre, y desde donde se reúnen voces, ideas, experiencias y conversaciones que abordan los grandes retos del desarrollo sostenible, con Valora Analitik como medio aliado.
En su discurso de apertura, Adriana Guillén, presidenta del gremio, advirtió que la Cajas de Compensación necesitan autonomía para responder a las necesidades específicas de cada territorio.
“Hoy tenemos 42 cajas, y no todos los territorios se comportan de manera igual. Tienen una composición gráfica diferente. Cada caja tiene que responder a necesidades distintas”.
Por lo anterior, argumentó que el mensaje al Gobierno es “definir esa política pública porque que hay que dar cierto margen de libertad a las cajas para que puedan responder a esas peticiones regionales. Hoy en día transformamos los aportes de 860.000 unidades productivas”.
Durante su intervención también habló de la meta para reducir la pobreza en el país. Según Guillén, “tenemos dentro nuestro paquete de beneficiados algunas con temas de salud y a esas les entregamos una cuota mayor”.
Agregó además que le han llevado propuestas al Gobierno sobre la posibilidad de que dicha cuota comunitaria pueda unirse por el componente de Colombia Mayor.
“Hoy en día la ley prohíbe la concluencia de esas dos ayudas y sería muy interesante que se pudiera porque nos permite que esos adultos mayores cubrieran por lo menos media línea de pobreza”, explicó.
Papel de las Cajas de Compensación en la reactivación de la vivienda y en el terremoto
Otro punto relevante que mencionó la presidenta del gremio fue el rol que han desempeñado las Cajas para la reactivación del sector de la construcción en el país.
“Durante los últimos 4 años no tuvimos dificultades en el tema de vivienda, y quien sostuvo lo que se hizo de la construcción fue el sistema de compensación familiar a través de sus subsidios de vivienda”.
Es por eso por lo que le proponen al Gobierno que haya “concurrencias asociables que ayuden a los financieros, porque que hay que encontrar a esas redes interés, con sus poderes técnicos. Nuestros recursos son limitados, así que ese es el panorama que tenemos por adelante”.
Por otra parte, otra de las voces fue la de la ministra del Trabajo, Natalia López, quien durante su intervención resaltó el papel de estas entidades tras el fuerte terremoto que sacudió al país el 10 de agosto.
Se refirió, específicamente, en la atención a los damnificados, resaltando su solidaridad y capacidad de respuesta ante las necesidades de los colombianos.
Finalmente, hizo énfasis en la unión de distintos sectores, sobre todo publico y privado, por eso, “necesitamos generar espacios y políticas públicas que permitan que nuestros jóvenes, mujeres y personas con discapacidad tengan oportunidades, para que recuperen la confianza que se perdió durante los cuatro años anteriores. Necesitamos recuperar la confianza empresarial, que es el motor de este país”.