Colombia gana en productividad por hora, pero persisten brechas profundas entre sectores económicos

Un reciente informe del Centro Javeriano de Competitividad reveló un panorama agridulce para la economía colombiana en los últimos 15 años.
Si bien la productividad laboral del país ha mostrado una mejora sostenida, el desempeño ha sido desigual: mientras sectores tecnológicos y de entretenimiento despegan, la minería y la construcción enfrentan un declive preocupante.
De acuerdo con el estudio liderado por los investigadores Oliver Pardo y Jorge Orozco, el Producto Interno Bruto (PIB) real de Colombia creció a una tasa anual superior al 3 % entre 2010 y 2025. No obstante, el dato clave reside en cómo se produjo ese crecimiento.
La productividad por hora trabajada aumentó un 1,5 % anual, superando el crecimiento de la productividad por trabajador, que fue de apenas el 1 %. Esta diferencia se explica por una reducción del 0,5 % anual en las horas trabajadas por cada ocupado, lo que sugiere que el país está logrando generar más valor en menos tiempo.
Ganadores y rezagados: la gran brecha
El informe destaca que la productividad no es una marea que sube por igual para todos los barcos, al contrario, las dinámicas son muy heterogéneas.
Por un lado, el sector de arte, entretenimiento y recreación sorprendió con un crecimiento anualizado del 7,28 % en su productividad por hora. Le sigue de cerca información y comunicaciones, que avanzó un 4,49 % anual, consolidándose como un motor de eficiencia.
En la otra cara de la moneda, la explotación de minas y canteras registró una caída del 3,09 % en su productividad por hora. De igual forma, los servicios públicos (-3,13 %) y la construcción (-2,63 %) mostraron retrocesos significativos durante el periodo analizado.
Incluso en sectores tradicionales como el agropecuario, los resultados fueron alentadores, con un crecimiento del 3,27 % en la productividad por hora, superando el promedio nacional.
El desafío de la ocupación
Uno de los hallazgos del informe es que el crecimiento del empleo en Colombia se ha concentrado, paradójicamente, en las actividades donde la productividad creció menos. Según el Centro Javeriano de Competitividad, esto representa una oportunidad perdida para acelerar el crecimiento económico del país.
Aunque esta situación no implica necesariamente una mala asignación de los trabajadores, ya que sectores con baja productividad inicial tendieron a crecer más rápido, en un proceso de convergencia parcial, sí señala la necesidad de alinear los incentivos para orientar los factores de producción hacia usos más eficientes.
El informe concluye que Colombia debe identificar las razones detrás de este comportamiento tan diverso. «La capacidad de sostener aumentos en los ingresos de los habitantes depende de producir mayor valor agregado con los recursos disponibles», advierte el documento.
El reto para la próxima década será cerrar las brechas sectoriales y asegurar que la mejora en la productividad no solo libere tiempo para los trabajadores, sino que también se traduzca en un crecimiento económico más robusto y equitativo.