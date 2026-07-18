Lanzan plataforma con datos unificados y mapas en tiempo real sobre el terremoto en Venezuela

Los ciudadanos y las autoridades ya cuentan con una plataforma pública que reúne información actualizada sobre el impacto del terremoto en Venezuela. El portal centraliza datos de distintas fuentes para facilitar el seguimiento de la emergencia y apoyar la toma de decisiones.
Se trata del Hub «Terremoto Venezuela. Últimas estadísticas y herramientas para el seguimiento de los sismos en Venezuela», un sitio que integra en un solo lugar información sobre la afectación causada por el sismo.
A través de la plataforma, los usuarios pueden consultar mapas en tiempo real que cruzan datos sobre infraestructura, daños en edificaciones, vías bloqueadas por escombros, número de damnificados y ubicación de los puntos de ayuda habilitados para la población.
El Hub fue desarrollado mediante el Disaster Response Program (DRP) de Esri, una iniciativa con la que la compañía pone gratuitamente a disposición su tecnología de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para apoyar a organizaciones y entidades que atienden emergencias y desastres en diferentes países.
Según explicó la empresa, el programa busca fortalecer la respuesta ante crisis que superan la capacidad de atención de las autoridades, como terremotos, inundaciones, huracanes, incendios forestales, crisis humanitarias o emergencias de salud pública.
Esri recordó que durante más de 25 años ha brindado este tipo de apoyo tecnológico en diferentes emergencias alrededor del mundo. Uno de los casos más representativos fue la pandemia de covid-19, cuando habilitó licencias gratuitas para facilitar el monitoreo y la gestión de la emergencia sanitaria.
Cifras oficiales del terremoto
De acuerdo con la última actualización disponible en la plataforma, con corte al 29 de junio, el balance oficial del terremoto registra:
- 4.930 fallecidos.
- 16.740 personas heridas.
- 17.907 damnificados.
- 856 edificaciones afectadas, de las cuales:
- 233 presentan pérdida total.
- 278 registran daños severos.
- 300 tienen daños parciales.
Las autoridades y los organismos de atención continúan actualizando la información en el portal, que permanecerá abierto al público para consultar la evolución de la emergencia y coordinar las labores de respuesta.