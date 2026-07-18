Industria Licorera de Caldas rompe récords: ventas crecieron 56 % y utilidad se duplicó en el primer semestre de 2026

La Industria Licorera de Caldas (ILC) dio a conocer el balance del primer semestre de 2026 y nuevamente supera récords históricos en sus principales indicadores.
Entre enero y junio de este año, sus ventas alcanzaron las 25.700.604 unidades reducidas a 750 mililitros, un aumento del 56 % frente a igual periodo de 2025.
Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la ILC, explicó que “la consolidación del Aguardiente Amarillo de Manzanares en los principales mercados a los que accedió tras la apertura de fronteras, y el liderazgo de Ron Viejo de Caldas en su categoría, nos permiten seguir creciendo de manera extraordinaria”.
Al tiempo, agregó que si comparan las ventas del primer semestre de 2026 con las de igual periodo de 2023, último año de gestión de la anterior administración, el incremento es de 112,09 %”.
Cabe señalar que, en el exterior, la gestión también ha sido positiva, pues las exportaciones entre enero y junio de 2026 totalizaron 1.548.632 unidades, un crecimiento del 60 % con relación al primer semestre del año pasado. Así, en ese periodo de tiempo, la ILC superó el total de exportaciones realizadas en 2023 por un 42 %.
El gerente general detalló que en estos primeros seis meses “registramos importantes aumentos frente a igual periodo de 2025 en mercados como EE. UU. (85 %), Europa (80 %), y Centro América y el Caribe (227 %)” donde abrieron nuevos mercados como Guatemala, Belice, Curazao, entre otros.
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Solidez financiera y récord en producción
Los ingresos operacionales alcanzaron los $250.974 millones entre enero y junio de este año, un aumento del 55,3 % respecto a junio de 2025, y la utilidad neta llegó a $45.000 millones, cifra superior a la registrada a junio de 2025 que fue $19.243 millones.
Por su parte, el margen operacional pasó de 11,6 % en el primer semestre de 2025 a 21 % en igual periodo de 2026, y el margen neto pasó de 11,9 % a 17,8 %.
Otro logro destacado en materia financiera se relaciona con la disminución de la deuda con la banca comercial, que pasó de $35.832 millones en junio de 2025 a $18.371 a junio de 2026, igual a $17.461 millones.
En otros detalles, la producción alcanzó 33.174.826 unidades comerciales, un récord para la empresa en un primer semestre, y un incremento del 50,9 % frente a igual periodo de 2025.
“Gracias a una cuidadosa planeación y mejora continua en los procesos, se registró un incremento de la eficiencia de la producción del 20,8 % pasando de 41,3 % en el primer semestre de 2025 a 49,9 % en igual periodo de 2026”, aseguró Angelillis Quiceno.
Además de lo anterior, los productos de la ILC figuran entre los mejores del mundo, ya que alcanzaron premios en las competencias internacionales más prestigiosas, al ser evaluados por expertos mundiales del sector de las bebidas espirituosas.