El ecosistema de moda y confección será el protagonista de la próxima rueda de negocios de Econexia, la plataforma digital de conexiones y negocios de Corferias, que se realizará entre el 4 y el 7 de agosto en formato virtual.
Durante esos cuatro días, los empresarios inscritos podrán programar citas uno a uno según su perfil e intereses comerciales, ya sea para conseguir nuevos clientes, encontrar proveedores especializados o concretar alianzas estratégicas.
La cita hace parte de la programación por ecosistemas que Corferias definió para 2026, con la que busca que las conexiones entre oferentes y demandantes sean cada vez más especializadas por sector productivo.
“Un mercado con mayor consumo no se traduce automáticamente en crecimiento para todas las empresas. Para aprovechar ese dinamismo, las marcas y los fabricantes necesitan encontrar compradores, ampliar sus canales y construir relaciones comerciales que se mantengan en el tiempo. Las ruedas de negocio buscan reducir esa distancia y facilitar conversaciones que puedan convertirse en oportunidades concretas”, afirma Diego Laverde, gerente de Negocios Internacionales de Corferias.
El perfil de las empresas convocadas
La convocatoria está abierta a MiPymes de toda la cadena de valor del sector: fabricantes de textiles y prendas, empresas de calzado y marroquinería, joyería y bisutería, diseño de modas, productores de insumos (algodón, seda, lana, poliéster, nylon y cuero) y proveedores de maquinaria y tecnología para la industria.
El espacio también contempla a compañías que prestan servicios de soporte al sector, como maquila, empaques, logística, transporte, distribución, comercialización y soluciones digitales para la venta.
“En el Sistema Moda, una conexión puede abrir distintas posibilidades: desde encontrar un nuevo cliente o proveedor hasta identificar oportunidades de producción, distribución o desarrollo conjunto. Por eso, el valor de estos encuentros no está solamente en una negociación inmediata, sino en ampliar la red comercial de las empresas y acercarlas a actores con los que difícilmente coincidirían por cuenta propia”, agrega Laverde.
Moda y confección ha sido uno de los ecosistemas con mejores resultados dentro de la plataforma. Su edición más reciente convocó a más de 450 participantes, gestionó más de 1.200 citas comerciales y cerró con expectativas de negocios por más de $1.400 millones, con compradores de países como Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Chile, entre otros.
En conjunto, las ruedas de Econexia sumaron más de $14.000 millones en expectativas de negocio, 3.500 empresas participantes y más de 7.800 citas comerciales durante 2025.
Destacado: Econexia de Corferias alista sus ruedas de negocios 2026 para MiPymes: estas son las fechas.
Las empresas interesadas en participar o recibir más información pueden comunicarse con Jimena Flórez, asesora comercial de Econexia, al 3057891133 o al correo [email protected]; o con Nataly Peña, al 3208777958 o al correo [email protected].