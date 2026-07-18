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El sector moda y confección tendrá su rueda de negocios en Econexia: fechas y cómo participar

Econexia de Corferias abre un nuevo espacio de citas comerciales para una de las industrias con mayor tradición manufacturera y vocación exportadora en Colombia

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Durante tres días, empresarios, confeccionistas, compradores, diseñadores y proveedores recorrerán la feria a través de seis componentes que articulan la experiencia Createx y responden a las necesidades actuales de la industria. Foto: cortesía Corferias.
Foto: cortesía Corferias.

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El ecosistema de moda y confección será el protagonista de la próxima rueda de negocios de Econexia, la plataforma digital de conexiones y negocios de Corferias, que se realizará entre el 4 y el 7 de agosto en formato virtual.

Durante esos cuatro días, los empresarios inscritos podrán programar citas uno a uno según su perfil e intereses comerciales, ya sea para conseguir nuevos clientes, encontrar proveedores especializados o concretar alianzas estratégicas.

La cita hace parte de la programación por ecosistemas que Corferias definió para 2026, con la que busca que las conexiones entre oferentes y demandantes sean cada vez más especializadas por sector productivo.

“Un mercado con mayor consumo no se traduce automáticamente en crecimiento para todas las empresas. Para aprovechar ese dinamismo, las marcas y los fabricantes necesitan encontrar compradores, ampliar sus canales y construir relaciones comerciales que se mantengan en el tiempo. Las ruedas de negocio buscan reducir esa distancia y facilitar conversaciones que puedan convertirse en oportunidades concretas”, afirma Diego Laverde, gerente de Negocios Internacionales de Corferias.

Rueda de negocios Virtual
Econexia promueve oportunidades de negocio para los empresarios en el mundo digital. Foto: Freepik

El perfil de las empresas convocadas

La convocatoria está abierta a MiPymes de toda la cadena de valor del sector: fabricantes de textiles y prendas, empresas de calzado y marroquinería, joyería y bisutería, diseño de modas, productores de insumos (algodón, seda, lana, poliéster, nylon y cuero) y proveedores de maquinaria y tecnología para la industria.

El espacio también contempla a compañías que prestan servicios de soporte al sector, como maquila, empaques, logística, transporte, distribución, comercialización y soluciones digitales para la venta.

“En el Sistema Moda, una conexión puede abrir distintas posibilidades: desde encontrar un nuevo cliente o proveedor hasta identificar oportunidades de producción, distribución o desarrollo conjunto. Por eso, el valor de estos encuentros no está solamente en una negociación inmediata, sino en ampliar la red comercial de las empresas y acercarlas a actores con los que difícilmente coincidirían por cuenta propia”, agrega Laverde.

A la fecha, hay más de 13.000 empresas vinculadas a Econexia. Foto: Cortesía.
A la fecha, hay más de 13.000 empresas vinculadas a Econexia. Foto: Cortesía.

Moda y confección ha sido uno de los ecosistemas con mejores resultados dentro de la plataforma. Su edición más reciente convocó a más de 450 participantes, gestionó más de 1.200 citas comerciales y cerró con expectativas de negocios por más de $1.400 millones, con compradores de países como Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Chile, entre otros.

En conjunto, las ruedas de Econexia sumaron más de $14.000 millones en expectativas de negocio, 3.500 empresas participantes y más de 7.800 citas comerciales durante 2025.

Destacado: Econexia de Corferias alista sus ruedas de negocios 2026 para MiPymes: estas son las fechas.

Las empresas interesadas en participar o recibir más información pueden comunicarse con Jimena Flórez, asesora comercial de Econexia, al 3057891133 o al correo [email protected]; o con Nataly Peña, al 3208777958 o al correo [email protected].

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Tags: Corferias, Econexia, Negocios, mipymes en Colombia
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