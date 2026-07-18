¿Cada cuánto cambian los colombianos de celular?

En los últimos años, el teléfono móvil ha adquirido un papel fundamental en la vida cotidiana de las personas. Su uso constante ha hecho que esté presente en casi todas las actividades diarias, a tal punto que resulta difícil imaginar un día sin tenerlo al alcance de la mano.
En un mercado que anualmente presenta nuevos modelos, surge una pregunta cada vez más frecuente: ¿cuándo es realmente necesario cambiar de celular?
Para responder a esa duda, Mediatek desarrolló un estudio que analiza los factores que influyen en la decisión de compra de los colombianos. A partir de una encuesta aplicada a consumidores en ciudades clave del territorio nacional, la empresa de semiconductores abordó aspectos que van más allá de los atributos visibles para entender qué mueve a los usuarios.
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Cambio por necesidad, no por moda
De acuerdo con el informe, el cambio de teléfono móvil responde más a ciclos de necesidad y durabilidad que a una renovación impulsiva.
El 65 % de los usuarios entre 18 y 28 años lo renueva cada tres o cuatro años; mientras que el 60 % de los encuestados entre 29 y 39 años tiende a hacerlo entre uno y dos años. En ambos casos, los detonantes suelen ser la búsqueda por un modelo más moderno o cuando el actual deja de funcionar.
El análisis destaca que estos resultados reflejan dos comportamientos: un segmento que busca mantenerse actualizado con cierta regularidad y otro que prioriza extender la vida útil de su dispositivo.
En ese sentido, que cada vez más prioricen la durabilidad, sugiere que la decisión de compra está fuertemente ligada a la funcionalidad y confiabilidad, más que a la moda o lanzamientos frecuentes.
La encuesta también muestra que en segundo plano aparecen otras motivaciones asociadas con características tecnológicas, como una mejor cámara o mayor rendimiento, o factores externos, como robos, promociones o regalos. Esto se traduce en que la decisión de cambio responde más a la experiencia real de uso que a otros estímulos.
Teniendo en cuenta cuánto se emplea el celular en el diario vivir, el estudio muestra que la decisión de compra del teléfono móvil está dominada por atributos funcionales. De ahí que rasgos como la duración de la batería, la capacidad de almacenamiento y la calidad de la cámara concentren más del 60 % de las preferencias de los encuestados.
“Esto evidencia que el consumidor prioriza el desempeño práctico y la experiencia cotidiana por encima de elementos aspiracionales o conceptuales”, destaca el documento.
Por otro lado, factores como el sistema operativo y el rendimiento del procesador funcionan como criterios de soporte, mientras que la marca, el diseño y las funcionalidades de inteligencia artificial tienen un peso significativamente menor.
Otro dato clave que revela el estudio es el canal de preferencia de los usuarios. De acuerdo con los resultados, la tienda física de marca (Apple, Samsung, Xiaomi, etc.) y la tienda física de operador (Claro, Movistar, Tigo, etc.) siguen encabezando la lista.
Esto indica que, a pesar del crecimiento del canal digital, los consumidores aún valoran ver el equipo, recibir asesoría y contar con respaldo oficial al momento de invertir en un dispositivo de alto valor.
Por su parte, la tienda online (tanto de marca como de operador), el e-commerce y los canales operativos aparecen como canales de apoyo.
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Marcas de preferencia
De acuerdo con un estudio realizado por Canalys, en 2025, Samsung mantuvo el liderazgo como la marca predilecta en la región. La compañía surcoreana se llevó el primer lugar con el envío de 11,9 millones de unidades y un crecimiento del 7 % interanual impulsado por la fuerte demanda de sus modelos de entrada A06 y A16.
Xiaomi ocupó el segundo puesto con 5,9 millones de unidades y un crecimiento del 10 %, respaldado por el éxito continuo de sus series Redmi 14C 4G y Note 14.
El podio lo completó Motorola con 5,2 millones de unidades.