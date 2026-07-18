Miniso abrirá nuevas tiendas en Colombia y prepara un formato que cambiará la experiencia de compra

Miniso mantiene su apuesta por el mercado colombiano y dio a conocer su estrategia de crecimiento en el país.
Esta incluye un plan de expansión que contempla la apertura de más tiendas, la modernización de parte de su red comercial y la posible llegada de un formato de mayor escala que ya opera en otros países.
Así la cadena, que ya superó las 100 tiendas en Colombia, tiene previsto inaugurar cuatro establecimientos adicionales antes de finalizar 2026, con lo que cerraría el año con un total de 104 puntos de venta.
Y es que según Juan Sebastián Ávila, gerente nacional de Operaciones de Miniso Colombia, la empresa ha logrado superar de forma constante las metas de crecimiento que se fija cada año, por lo que espera mantener esa dinámica en el mediano plazo.
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¿En qué consiste la estrategia de crecimiento de Miniso en Colombia?
La estrategia de la compañía no se limita a aumentar el número de locales, pues también contempla la renovación de cerca de 10 tiendas para incorporar nuevos conceptos comerciales inspirados en los formatos que la marca ya desarrolla en mercados como Asia, Europa y Estados Unidos.
Entre las iniciativas que estudia la compañía se encuentra Miniso Land, un modelo de tienda que ofrece una experiencia de compra más inmersiva mediante espacios temáticos, mayor interacción con los productos y elementos de entretenimiento.
Y aunque el proyecto aún se encuentra en evaluación para Colombia, la empresa prevé que pueda implementarse en 2027. De concretarse, el país reforzaría su papel como uno de los mercados prioritarios para la expansión de Miniso en América Latina.
Por otra parte, si bien China sigue siendo uno de sus principales centros de abastecimiento, actualmente también importa mercancía desde países como India y Brasil, además de comercializar colecciones creadas por diseñadores ubicados en México exclusivamente para el mercado latinoamericano.
En concordancia, la estrategia también contempla una mayor participación de proveedores colombianos, y como ejemplo se tiene a la categoría de alimentos y snacks donde, según Silvia Martínez, gerente de segmento de Miniso, cerca del 95 % de los productos son elaborados por fabricantes nacionales.
Finalmente, cabe señalar además que dentro de la oferta de la cadena, los peluches siguen siendo la categoría de mayor demanda. En promedio, cada tienda comercializa alrededor de 13.000 unidades al año, mientras que los establecimientos con mejores resultados alcanzan ventas superiores a los 23.000 peluches en el mismo periodo.