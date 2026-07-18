Terpel anuncia su salida del negocio de estaciones de servicio en Ecuador: así será la desinversión

Terpel informó al mercado que ha venido adelantando un proceso de desinversión de su red de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia en Ecuador.
Lo anterior, explicó la compañía en un comunicado, responde a su estrategia de enfocar esfuerzos en negocios y mercados de mayor interés, tales como el de lubricantes en Ecuador y Perú y, al mismo tiempo, fortalecer las líneas de negocio con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad.
Destacado: Ecopetrol, Terpel y Reficar, las empresas más grandes del país, según la Supersociedades
En ese orden, Terpel prevé que la desinversión de las estaciones de servicio de su propiedad se complete durante el año en curso, mientras que la desinversión de la red de estaciones afiliadas “se llevará a cabo de manera gradual y estimándose que dicho proceso culmine aproximadamente a finales del 2030”.
Esto, ajustado con las condiciones comerciales, contractuales y regulatorias aplicables.
Adicionalmente, la empresa anotó que, como es natural en este tipo de operaciones, “la ejecución de las transacciones podrá estar sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes y demás requisitos legales y regulatorios”.
En consecuencia, y hasta tanto dichas condiciones se cumplan y las operaciones respectivas se perfeccionen, Terpel continuará operando los activos correspondientes en el curso ordinario de sus negocios.
—